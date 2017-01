COD GALBEN de ceață: vizibilitate redusă chiar până la 50 de metri!

În această dimineață, județul nostru se află sub atenționare cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 9. Meteorologii avertizează că în judeţul Giurgiu, dar și în județele Bihor, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Ialomiţa, Teleorman şi Călăraşi se semnalează ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 metri şi, izolat, sub 50 metri.

„Circulaţia rutieră pe numeroase drumuri importante se desfăşoară în condiţii de ceaţă. Fenomenul este prezent pe mai multe artere din judeţe precum Giurgiu, Călăraşi, Caraş-Severin, Arad sau Timiş. De asemenea, ceaţă densă este semnalată pe tronsonul kilometric 43 – 52 al autostrăzii A1 Bucureşti – Piteşti. Le recomandăm conducătorilor auto să ruleze cu viteză adaptată, să mărească distanţa în mers, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să folosească luminile de întâlnire (dacă este cazul, şi pe cele de ceaţă)„, se menționează într-un comunicat al Centrului Infotrafic al Poliţiei Române.

(Jurnal)