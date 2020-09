Monstruosul pieţei noastre de capital nu mai poate fi disimulat sub loviturile prin care legalitatea este mutilată de tupeul în creştere al administratorului SIF Banat Crişana, care, văzând că manipularea evidentă a pieţei îi este tolerată, arată tuturor că pe el nu îl priveşte Legea, că lui nu i se aplică Legea, ba chiar, cu sprijinul fără perdea al unor şefi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), are puterea să-i oblige chiar şi pe oponenţii săi să încalce Legea, aşa cum i-a făcut-o şi preşedintelui SIF Oltenia Tudor Ciurezu, silit sub asediul cooperativei ASF and SIF Banat Crişana and SIF Muntenia, să includă pe ordinea de zi a proiectatei AGA din 12 octombrie, aprobarea distribuirii de dividende acţionarilor din iunie, ceea ce este un subiect ilegal şi, prin urmare, nu poate fi pus în discuţie.

