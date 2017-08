Cine este persoana desemnată să asigure conducerea ITPF Giurgiu, după pensionarea fostului inspector şef, Radu Romeo Leorda

Odată cu pensionarea fostului şef al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, Radu Romeo Leorda, atribuţiile sale au fost preluate de Marcel Corduneanu, cel care ocupa, de la 1 octombrie 2016, funcţia de împuternicit al adjunctului şefului ITPF Giurgiu.

Preluarea atribuţiilor s-a făcut începând cu 1 august, iar desemnarea s-a făcut, conform informaţiilor primite de la ITPF Giurgiu, conform cu regulamentul instituţiei, Marcel Corduneanu asigurând reprezentarea instituţiei până la numirea noii conduceri.

„În continuare, că voi fi eu sau altcineva, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră, are ca priorităţi combaterea migraţiei ilegale, a infracţionalităţii transfrontaliere sub toate formele de manifestare, asigurarea unui tranzit civilizat prin punctele de trecere a frontierei aflate în subordinea Inspectoratului. În acest sens, în zilele minivacanţei de Sfânta Maria, am asigurat personal suficient şi am luat toate măsurile legale pentru reducerea timpilor de aşteptare”, a declarat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, Marcel Corduneanu.

(Jurnal)