Cine este cea mai bogată femeie din România. Mergem aproape lună de lună să cumpărăm de la ea…! Care este cea mai bogată romancă din lume!

Anca Vlad, 59 ani, este în prezent, cea mai bogată femeie din România cu o avere de 240-250 milioane de euro.

Anca Vlad este cea care deţine lanţul de farmacii Catena. De asemenea, ea este cea care adus în România o pastă de dinţi celebră în anii ’90: ”Aquafresh”. Vlad spune că sloganul „Aquafresh în trei culori protejează de trei ori“ îi aparţine. Cariera a început să şi-o construiască încă de la terminarea facultăţii. Pentru ca stâpanea foarte bine limba engleză, lucra şi în calitate de ghid şi traducător.

„În timpul liber şi în concedii lucram ca traducător la conferinţe internaţionale şi apoi ca organizator de evenimente pentru Camera de Comerţ şi Industrie a României. Aşa am cunoscut oameni de la multe companii internaţionale de medicamente, chimia fiind specialitatea mea de traducător.” În 1987, s-a ivit o oportunitate pentru a lucra la Camera de Comerţ a României, ca director de ţara pentru o mare companie străină – SmithKline Beecham Pharmaceuticals, din Anglia. A utilizat aceasta şansa care a pus-o pe orbita marketingului internaţional.

O dată cu aparitia Decretului 54, primul act normativ care permitea, după Revoluţie, înfiinţarea unei firme private, Anca Vlad decide să părăseasca sectorul de stat. Şi-a înfiinţat mai întâi un birou de marketing care avea ca obiect de activitate prestarea serviciilor de consultanţă. Cel dintâi client avea să vina după şase luni. „S-a întâmplat să fie un reprezentant al unei companii străine pentru care lucrasem. După un timp, când am simţit că există nevoia în piaţă, am hotărât să înfiinţez o societate comercială care să facă distribuţie de produse farmaceutice atât umane, cât şi veterinare, dar şi de produse cosmetice.” Aşa a apărut compania Fildas Trading S.R.L. S-a început cu o cifră de afaceri de 1,5 milioane de dolari, în 1991 şi sapte angajati. Lanţul de farmacii Catena numără în prezent 570 de unităţi şi 1.000 de angajaţi.

Cea mai bogată româncă din lume este soţia miliardarului american John Paulson, Jenny. Nu se cunosc prea multe informaţii din timpul în care aceasta a trăit în România. Ea a renunţat la cetăţenia română atunci când a fost naturalizată în SUA, iar din anul 2000 este căsătorită cu John Paulson, miliardar care controlează compania Paulson & Co şi cu care are două fete. John Paulson, 60 de ani, are o avere estimată la 8,6 miliarde de dolari, fiind clasat pe locul 42 în topul celor mai bogaţi americani, conform revistei Forbes. Jenny locuieşte în New York unde familia deţine o casă impresionată în Upper East Side.

Familia Paulson este foarte activă din punct de vedere filantropic. Cei doi fac donaţii anuale de peste 25 mil. dolari, în special către Universitatea din New York şi către spitale. Jenny şi soţul ei au donat 100 de milioane de dolari pentru conservarea parcului Central Park din New York.

(surse: Capital)