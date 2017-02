Cercul de canto al Centrului cultural ”Ion Vinea”- o mândrie locală pentru giurgiuveni!

Cercul de canto funcţionează de 12 ani în cadrul Centrului Cultural ”Ion Vinea” din Giurgiu, fiind coordonat de prof. Carmen Peţanca.

Discutând cu coordonatorul cercului, am aflat că la început, acest cerc era format din 10 cursanţi, în prezent numărul lor ajungând la 25. Cel mai tânăr elev are numai 4 ani şi jumătate, iar cel mai ”în vârstă” are 18 ani.

Este o activitate extraşcolară ce începe la data de 1 octombrie şi se termină odată cu sfârşitul anului şcolar, ne-a precizat prof. Carmen Peţanca.

În cadrul cercului de canto, domnia sa ne-a mai spus că tinerii învaţă tainele actului de cânt, cântecele făcând parte din repertoriul muzicii uşoare, populare, etno, etc. De asemenea, cursanţii exersează aici elemente practice, necesare actului de cânt, cum ar fi respiraţia, dicţia şi intonaţia.

Fiecare cursant are posibilitatea de a-şi alege piesele şi şi de a-şi crea propriul repertoriu, cu condiţia ca acesta să fie adaptat vârstei lui – ne preciza Carmen Peţanca.

De-a lungul vremii, elevii cercului de canto menţionat au participat la o serie de concursuri şi festivaluri judeţene, naţionale şi internaţionale: Festivalul de la Deva din 2007, unde au obţinut Trofeul şi Festivalul desfăşurat anul trecut în Austria, care le-a adus cursanţilor amintiţi Premiul I, III şi pe cel ”Special.”

Pentru mine, ca profesor, este foarte important faptul că tinerii vin din plăcere şi că aleg să îşi petreacă timpul liber într-un mod plăcut şi constructiv. Bineînţeles, satisfacţia supremă este atunci când aceştia reuşesc să obţină rezultate remarcabile la diferite concursuri de gen, unele deloc uşoare. Sunt copii foarte buni, îi admir şi îi iubesc enorm şi sper ca şi pe viitor, munca lor de la clasă să fie încununată cu succese, a mai spus în încheiere, prof. Carmen Peţanca.

(Teodora Nicolau)