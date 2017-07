Cel mai fierbinte subiect al momentului: Laura Kodruța Kovesi ! Înregistrările incendiare cu șefa DNA au ajuns la presă! Iată câteva dintre ele…

Cu siguranță cel mai fierbinte subiect al acestor zile este soarta șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Secția pentru procurori a CSM a avizat marți revocarea procurorilor Doru Tuluș și Mihaela Moraru Iorga de la DNA, conform solicitării adresate de către șefa DNA Laura Codruța Kovesi, decizie care a inflamat și mai mult presa.

În timp ce liderul PSD, Liviu Dragnea, spune că este o situație fără precedent, iar cei doi revocați fac tot felul de declarații, Președintele Klaus Iohannis spune că Nu vede niciun motiv pentru suspendarea din funcție a șefei DNA. Scandalul în DNA a izbucnit dupa aparitia în presa a înregistrarilor cu Laura Codruta Kovesi la o întâlnire cu procurorii DNA.

Iată ce spunea șefa DNA într-o convorbire telefonică cu unul dintre procurori, conform site-ului Știri Extreme:

Laura Codruța Kovesi: Uncheșelu, știți ce-mi doresc: să ”decapitați” instituțional în dosarul ăla cu casele ca să ajungem la domnu premier care a semnat contractele alea. Doamne, m-am uitat și eu pe datele statistice unde parcă toată lumea ne bănuia de dimineața până seara și am făcut așa un pic o… DNA-ul așa, adică anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane învinuite la 270. Adică e o discrepanță foarte mare. Posturi în plus avem, polițiști în plus avem, specialiști în plus avem, dosare avem, înseamnă că sunt alte cauze și am vrut să stăm un pic de vorbă să vedem. M-am uitat puțin pe situațiile astea. Sunt unele chestiuni îngrijorătoare: sunt dosare de 6-7 ani cu urmărire penală începută și care nu e soluționată. Au venit și la același procuror și a mai venit cineva sau alt dosar. Urmărirea penală începută. La fiecare știți ce aveți în lucru. Dar altceva mă îngrijorează, că la aștia cu dosarele vechi, fiecare știți ce aveți. Mă îngrijorează de ce nu-i înhățăm. De două luni, unii dintre ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numai unii și aceiași fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea și-au făcut trei rechizitorii anul trecut, mamă ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treabă.

O nouă înregistrare a fost difuzată, în care era pronunțat numele Elenei Udrea.

Laura Codruța Kovesi: Nu, dacă în dosarele astea nu se facem treaba măcar să știm, că sunt unii care stau cu curul pe dosare, sunt unii care nu fac nimic. Dar sunt unii care nu fac nimic. Noi nu am putut trimite în judecată un inculpat, din 8000 de dosare, dacă voi din sala asta mă convingeți, plec și nu mai zic nimic. Unii și aceiași sunt înjurați de dimineața până seara și alții stau la umbreluța noastră. Lasă să șefa se descurcă, Uncheșelu se descurcă, Dumitriu se descurcă și așa mai departe. Și vă mint, și liniște e frumos la DNA, nu?! Salarii mari, nu ne întreabă nimeni când venim, când plecăm, stăm cu curul pe dosare, nu ne întreabă nimeni de ele, păi nu se poate. Vă rog să îmi spuneți de ce nu se dă drumul la dosare și aveți curajul să începeți careva, că dacă nu vă numesc eu. De 5 luni de zile nimeni nu a învinuit pe nimeni în DNA, deci nu pot să cred așa ceva. Dacă nu vreți, spuneți-mi, dacă nu puteți spuneți-ne, dar dați-ne un raport. Nu suntem grădiniță să ne apucăm să-i învățăm pe unii ce au de făcut și credeți-mă nu-mi place, știți bine cei care sunt mai vechi în DNA, știți bine nu v-am întrebat nici când a-ți venit, nici când ați plecat, nici de ce lipsiți. Să vă iau să vă întreb ce ați lucrat săptămâna asta, dar unii vă culcați pe o ureche, aveți cu totul alte activițăți. Dacă mă duc acum la biroul de presă și fac o listă, deci credeți-mă că de dimineața până seara stau și răspund la toate astea. Nu am zis nimic de rău de nimeni din DNA, totdeauna am lăudat DNA, că vai cât muncim, dar credeți-mă am ajuns în punctul în care și oamenii care ne susțin își pun întrebarea ”noi ce facem? Ne-am speriat sau ce? Cine nu are chef să plece. Rămân 10 oameni în DNA, dar aia ne vedem de treabă, frate și ne luptăm până-n pânzele albe. Și-am auzir și comentarii cu dosarul pe OUG 13. Domne, eu mi-am asumat acest dosar. Eu mi-am asumat acest dosar împreună cu domnul Surugiu și cu domnul Uncheșelu. N-au făcut un milimetru la stânga sau la dreapta fără ca eu să nu spun ”da, domne sunt de acord și susțin treaba asta și cred în continuare că am făcut ce era legal și corect. Chiar să zică CCR că am derapat instituțional pentru ea. O să iau cele 4 dosare existente în DNA cu același obiect și fpcute exact în același lucru și le duc în brațele lui Morar, și i le pun în brațe și-i zic ”ia-le, domnu Morar, spală-te cu ele pe cap”. Alții stau cu dosarele sub fund și nu facem nimic. O să am și cu Secția 1… dosarul… uite ultima e Udrea, condmnată 6 ani pentru abuz. Este o singură problemă acum la Curtea de Apel Alba, unde doamna judecător motivațiile incriminează abuzul în serviciu și-acolo a făcut contestație în anulare și acolo avem practică constantă a Înaltei Curți: tot timpul va avea fața de ei. O mai facem o dată fiindcă suntem atât de hotărât și mergem în față nu e nicio problemă. Dacă e problemă cu decizia Curții hai să dăm clasare că din cauza deiciziei Curtii închidem dosarul. Dar dacă știm că e de clasare și nu e bazat pe legislația în vigoare, închideți dosarul, că n-am nicio problemă. Eu știu că ne-a dat peste cap decizia Curții, să vedeți asta, excepția invocată de Bombonica ce ne va da peste cap.

Cea de a treia înregistrare cu șefa DNA.

Laura Codruța Kovesi: Ce să zic, faceți-vă singuri evaluarea pe dosarele pe care le aveţi! Mie mi-e foarte greu să stau eu să vi le controlez, sunt 3000 de dosare, eu nu ştiu care din ele sunt în legislaţie primară sau secundară. Dacă mă uit, fiecare aveţi 50 – 60 de dosare. În 2014 şi în 2015, cel mai puţin încărcat procuror avea 120 de dosare. Măi, şi ieşeau dosarele. Şi acuma avem 50 de dosare şi nu putem să scoatem dosarele.

Am subliniat de 100 de ori că suntem sub autoritatea Ministrului Justiţiei şi domnul Premier cu această informaţie suntem monitorizaţi. Numa’ că nu ne-a zis “bă, voi treceţi la Executiv!” O să vină! E o poveste deocamdată, da’ trebuie să facem şi noi treabă ca să putem să contracarăm lucrurile astea. Dacă noi numa’ stăm … şi ei ne atacă şi noi înghiţim, asta e. Eu după decizia Curţii Constituţionale mi-aş fi dorit să ieşim cu un dosar cu un ministru, că mă gândesc să ştie că-i presăm. Sau, mă rog… ceva dosare importante. Ideea e că de bilanţ nu am mai ieşit cu nimic. (se uită către cineva) Poţi şi tu să vii cu o soluţie! Pe vechea noastră “nu ne intimidăm, nu ne speriem, că suntem curajoşi”… păi atunci spuneţi-mi, că eu imediat schimb foaia şi zic ba, ne-am timorat, ne-am intimidat, nu-i teamă, a zis Curtea Constituţională că am derapat instituţional, că am ieşit din matcă … nicio problemă, numa’ spuneţi-mi să ştiu! Eu am crezut că suntem altfel de oameni. O să iau Constituţia şi-o să devin băgată în seama dacă aşa trebuie.

Procuror : De acord!

Kovesi: Nu?! – Constat că … (NEINTELIGIBIL)… Nici măcar lu’ Oprea, a ajuns la Parchetu’ de la MAI şi de la… (NEINTELIGIBIL)… că acolo fiind fond european … am ratat începutu’. Deci, de când a venit… ce se mai poate acuma?! Va daţi seama… dacă a aflat de el. Da’ nici nu văd c-a ridicat standardul şi suntem undeva sus, să-şi bată alţii joc de munca noastră. Să vină călare pe noi şi cu desantu’ şi cu inspecţia şi ministerul… şi noi să stăm doar să-ncasăm şi să stăm cu dosarele sub masă. Nu pot să vă spun, nici să vă … (NEINTELIGIBIL)… că eu niciodată n-am vrut să vă … (NEINTELIGIBIL)… şi la mine se opresc multe lucruri şi nu vi le zic mai departe, da’ eu nu degeaba tot vin şi vă spun că e important să ieşim. Multă lume ne susţine, dar deja, cum să spun … trebuie să ieşim! Deja pare… ştiţi cum pare? Că ne-am dus aşa, spre case, luăm … NEÎNŢELES … tot asta… şi nu mai avem curaj. Dacă ne simt că noi nu mai avem curajul, o să se urce cu picioarele pe noi, credeţi-mă! Cumva trebuie să găsim cu toată Secţia 3-4 dosare cu potenţial! Colegii care au sau constată că au … (NEINTELIGIBIL)… vă ajutăm să ieşiţi cu dosaru’ ăla… mai ieşim cu două dosare…Ce coleg aveţi, faceţi … (NEINTELIGIBIL)… şi să supravieţuim! Să trecem peste perioada asta grea, că asta e important. Da’ vedeţi cum vi se pare şi cum o simţiţi. Eu, cel puţin, aşa o simt. Noi, de la începutul anului, ne-am luat-o-n freză şi cu OUG 13, şi cu aia, şi cu aia şi cu aia … şi oamenii ne-au apărat. Şi pe urmă au ieşit colegii cu nişte dosare…

Procuror: Într-un dosar d-ăsta de evaziune în care lucrezi de înnebuneşti cu zeci de milioane de euro prejudiciu la bugetul de stat, chiar dacă ieşi cu el … ştiţi bine că impactul nu este. Ăştia vor zece … vor miniştri.

Kovesi: Lăsaţi miniştrii, că noi nu aşteptăm miniştrii că-i decizie aparte. Miniștrii care … (NEINTELIGIBIL)… bani europeni… Mâine dacă descoperim că un ministru a dat o mită că să promoveze o ordonanţă de urgenţă, noi (nu) îi mai putem face dosaru’. Iar colegii au dovedit că s-au … (NEINTELIGIBIL)… documente în procesul legislativ şi Curtea a venit şi … aoleu, mânca-ţi-aş gura… de-l aşteptaţi să vi-l ia CSM-ul şi vi-l cercetează… Şi nu numai acum, că ne cercetează pentru aşa mod de lucru… că nu mai avem timp şi pentru aia. Uite că mi-a mai venit inima la loc. Aţi spus de 2 … o să mai scoateţi din 2 … ieşim cu dosare … avem şi softul din Anglia … aşa… frumos … şi ne mai întâlnim la 1 iulie.

POZIȚIA OFICIALĂ a DNA: ”Înregistrarea conține fragmente care au fost rostite de procurorul șef în mod public ori la ședințele de lucru cu procurorii unei secții operative. Între fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu îi aparțin și care sunt menite să distorsioneze grav conținutul celor spuse.” (Sursa: ”Știri extreme - luni, 19 iunie 2017)

La rândul ei , procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a sustinut – conform Pro Tv – că nu există niciun conflict și nicio tensiune în DNA, unde activitatea se desfășoară normal. Ea a mai spus că nu își dă „nicio demisie„, pentru că nu are motive.

Procurorul Mihaela Moraru Iorga a declarat, la ieșirea de la CSM, unde a fost audiată la Sectia pentru procurori în cazul cererii se revocare formulate împotriva sa de către șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, că tensiunea dintre ea și procurorul șef a apărut din cauza faptului că a refuzat să dea curs unor solicitări, dând exemplu un dosar în care Kovesi a cerut ca Elena Udrea să fie reținută, însă ea a impus măsura controlului judicar, conform Pro TV.

La rândul său, procurorul Doru Tulus a spus – citând aceleași surse – că Laura Kovesi nu l-a iubit niciodată, că „epurările din DNA se fac pe criterii subiective” și că în ultimul an Direcția Națională Anticorupție a ajuns o „caricatură”.

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu, a protestat în fața sediului DNA, strigând provocator: Kovesi la poligraf. Ai fost acasă la Oprea…

(Jurnal)