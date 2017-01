Ce proiecte de hotărâri au mai votat consilierii noștri județeni. Zona Liberă , din nou subiect de dispută și controverse!

Constatarea dreptului de proprietate publică a județului Giurgiu asupra terenului în suprafață de 1.604.528 mp situat în Zona Liberă Giurgiu și reglementarea cotelor – parte încasate prin închirierea sau concesionarea terenului – în procent de 50% - a reprezentat Proiectul de Hotărâre ce a stârnit o serie de discuții contradictorii în ședința ordinară a Consiliului Județean Giurgiu de luni, 9 ianuarie.

Mai întâi, directorul juridic al instituției, Lavinia Crișu, a explicat necesitatatea aprobării Proiectului, ca urmare a faptului că au fost descoperite diferențe de suprafață între Hotărârea de Guvern ce reglementează dreptul de proprietate al CJ asupra terenului și măsurătoarea efectuată în extrasul de Carte Funciară.

Apoi, consiliera din partea liberalilor, av.Georgeta Mihuț, a susținut că aprobarea Proiectului nu este oportună, în condițiile în care există un litigiu între CJ și Primărie: Suprafața despre care vorbește Hotărârea de Guvern este de peste 260 de hectare. Eu, așa cum sună proiectul de hotărâre acum, constat că dreptul de proprietate este doar pe 160 de hectare, ceea ce poate fi speculat, în instanță, în favoarea Primăriei. Este ca și cum noi am recunoaște că nu avem diferența de 100 de hectare, a spus av. Georgeta Mihuț.

Aceasta a adăugat că ar fi în interesul CJ ca taxele stabilite să varieze în funcție de administrator și de obiectul contractului: Dacă în anumite situații se justifică 50%, este posibil ca în alte situații, în care județul Giurgiu are o contribuție mai mare în administrarea acestui teren, să aibă interesul să ia 80%. Și atunci aș prefera să am o Hotărâre stabilită pentru fiecare gen de contract, în funcție de obiectul acestuia, a mai spus consiliera PNL.

La rândul său, Lavinia Crișu a mai explicat o dată că prin acest proiect se realizează doar o reglare pe acea suprafață de teren: Cealaltă suprafață, de 102 hectare este tot a CJ, pentru că dreptul de proprietate asupra întregii suprafețe de teren a fost consfințit printr-o Hotărâre de Guvern din 2003 care, ca și act administrativ, are putere mai mare decât cea de Hotărâre de CJ. Chiar astăzi am depus, în regim de urgență, cererea de intabulare pentru această suprafață de 102 hectare, urmând ca după ce apare intabularea, să vă prezint toate informațiile. Referitor la cota parte între 50% și 80%, propunerea noastră a fost de 50%, indiferent de ce fel de contract ar fi vorba, pentru că s-ar îngreuna foarte mult dacă am face câte o Hotărâre de Consiliu pentru fiecare contract în parte, mai ales că există numeroase astfel de contracte – de închiriere și de concesiune – la acest moment, în Zona Liberă, a mai precizat Lavinia Crișu.

La rândul său av. Georgeta Mihuț a replicat: Aceste taxe nu ar trebui să se stabilească după părerea nimănui!

Pe aceeași temă, a luat cuvântul și secretarul județului, Florian Dinu, care a subliniat că problemele ridicate de av. Georgeta Mihuț nu fac obiectul Proiectului de Hotărâre: Obiectul dezbaterii de astăzi este acel teren despre care nici în Cartea Funciară nu se știe suprafața exactă. S-a mers pe niște date din documente pentru a fi înscris în Cartea Funciară. Pentru a clarifica acest lucru, CJ a stabilit să-și constate dreptul de proprietate pe suprafața măsurată. După această constatare, automat s-a reglementat și regimul juridic al redevențelor, chiriilor, concesiunilor ce urmează să fie efectuate pe acea suprafață. Noi am decis să fim foarte generoși și să oprească proprietarul – județul Giurgiu – 50% din redevențe și 50% să dea administratorul. Vizavi de litigiul care există între Consiliul Județean și cel Local cu privire la Zona Liberă, obiectul acelui litigiu se referă la dreptul de administrare, nu la constatarea proprietății, a spus Florian Dinu.

La finalul dezbaterilor, consilierul ALDE, Vasile Mustățea, a intervenit, accentuând faptul că Proiectul a fost întocmit și supus dezbaterii în mod corect.

La momentul supunerii la vot, consilierii PNL s-au abținut, însă proiectul a îndeplinit cvorumul necesar , fiind adoptat.



(Teodora Nicolau)