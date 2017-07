Ce legătură are noua preşedintă ANAF, Mirela Călugăreanu, cu Giurgiu

Mirela Călugăreanu, fost director executiv Colectare în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, noua preşedintă a ANAF, are, potrivit declaraţiei de avere, un apartament şi o casă în Bucureşti, dar a primit şi o cotă parte dintr-o altă casă ca moştenire. Conform aceleiaşi declaraţii ea mai are în conturi 68.000 de euro şi a câştigat anul trecut aproape 9.000 de lei lunar. Ce o leagă pe noua şefă a ANAF-ului de judeţul nostru? Pe lângă apartamentul şi casa din Bucureşti, (alături de o cotă parte a unei case din Capitală, primită moştenire), Mirela Călugăreanu deţine şi o casă de vacanţă în judeţul Giurgiu. Şi asta nu este tot. Ea mai deţine, împreună cu soţul său, două terenuri intravilane în Capitală, unul în Giurgiu, cât şi o cotă parte dintr-un teren agricol de 40.400 metri-pătraţi în judeţul Giurgiu.

Mirela Călugăreanu mai are un autoturism Land Rover Free Lander, fabricat în 2010, iar în conturi are 60.000 de euro „ridicaţi şi nedepuşi” plus încă 18.000 de euro.

(Jurnal)