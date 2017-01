Ce i-a spus Barack Obama soției sale la ultimul său discurs ca președinte!

Barack Obama a ţinut ultimul său discurs ca preşedinte. Ovaţionat la aproape fiecare frază, el s-a ferit să îl critice direct pe succesorul său de la Casa Albă. A făcut însă apel la americani să rămână uniţi şi să nu uite că democraţia nu începe şi nu se termină cu alegerile – ci cu implicarea în societate a fiecăruia.

Președintele în exerciţiu a trecut în revistă realizările de care este cel mai mândru după 8 ani de mandat şi le-a mulţumit apropiaţilor – mai ales familiei sale şi vicepreşedintelui. Obama şi-a făcut intrarea pe muzica formaţiei U2 în uriaşa arena McCormick Place de la Chicago – cel mai mare centru de evenimente din America de Nord.



Mulţimea a scandat „4 more years!” („Încă patru ani!”). Constituţia americană nu permite însă mai mult de două mandate.



Ultimul discurs al celui de-al 44-lea preşedinte american a fost unul programatic, în care Obama a făcut numeroase referinţe la trecutul Statelor Unite şi la bazele pe care a luat naştere ţara: lupta pentru dreptate, libertate şi solidaritate.



„Dacă orice chestiune economică e arătată că o luptă între albii din clasa de mijloc, care muncesc din greu, şi minorităţi care nu merită nimic, atunci salariaţii din toate straturile sociale se vor lupta pe firimituri, în timp ce bogaţii se vor refugia şi mai mult în turnurile lor de fildeş”.



Cea mai importantă parte a discursului sau a fost însă un apel la unitate: democraţia nu cere să fim cu toţii la fel, ci să fim solidari, a spus preşedintele în exerciţiu. Ar trebui să respingem orice tentativă de a ne scinda; aceia dintre noi cu care nu suntem de acord au început să fie văzuţi ca rău-intenţionaţi, nu diferiţi, a adăugat Obama – trimitere clară la campania electorală de anul trecut, cea mai polarizată din ultimele decenii.



„Politica este o confruntare de idei; într-o dezbatere sănătoasă, prioritizăm diferite ţeluri şi mijloace de a le atinge. Dar fără realităţi comun acceptate, fără voinţa de a admite noi informaţii, fără a accepta că un oponent are un punct de vedere just şi că ştiinţa şi raţiunea contează, vom continua să vorbim în van, iar punctele comune şi compromisul vor fi imposibile”.



Cu tot calmul său faimos, preşedintelui i-au dat lacrimile când i-a mulţumit soţiei pentru întreaga susţinere:

„Ţi-ai asumat un rol pe care nu l-ai cerut şi ţi l-ai îndeplinit cu eleganţă, perseverenţă, stil şi umor”.

(Jurnal)