Ce este impozitul pe gospodării şi de ce se tem patronii de el… Care este pericolul!

Conform noului proiect al impozitului pe gospodării de care se vorbeşte tot mai mult în ultima vreme, salariaţii urmează să primească, odată cu salariul, şi banii de impozite, plătite până acum de angajatori.

Guvernul vrea să renunţe la actualul impozit pe venituri de 16% si să introducă de anul viitor două cote: între 0 şi 10%, aplicate veniturilor totale ale gospodăriilor. Patronii spun însă că exista pericolul ca mulţi dintre angajaţi să nu îi păstreze un an, până când ar trebui să-i vireze statului şi că îi vor cheltui. Iată de ce, importanţi oameni de afaceri români şi străini, care au investit în România, fac un avertisment către guvern: ”Impozitul pe gospodării va arunca economia în haos dacă această măsura nu este bine pregătită din timp”. Patronii se tem că mulţi nu-si vor mai plăti impozitele, statul se va trezi cu un gol uriaş în buget, iar ca să îl umple ar putea să impună noi taxe pentru firme şi pentru cei cu venituri peste medie. Reprezentanţii companiilor americane, franceze, spaniole şi germane sunt de părere că introducerea impozitului pe gospodarii expune economia românească la mari riscuri. Pentru că statul va încasa banii din noul impozit abia în mai 2019 pentru întreg anul 2018, investitorii se întreabă cum va fi acoperit golul bugetar de 6 miliarde de euro. Specialiştii din Spania, tară care are un sistem similar de impozitare pe venitul global, atrag atenţia că modul de taxare nu poate fi schimbat de pe un an pe altul, căci oamenii de rând ar fi dezorientaţi.

Ce se urmăreşte de fapt…

Guvernul vrea de fapt ca prin sistemul de impozitare globală să fie scoase la iveală si veniturile obţinute ”la negru”.

Oamenii de afaceri au cerut Ministerului de Finanţe un studiu de impact. Adică date concrete despre efectele pe care le-ar putea avea impozitul pe gospodăriile românilor. Numai ca finanţiştii nu au gata aceste calcule, dar promit ca vor veni cu toate informaţiile pana la jumătatea lunii viitoare. Pana atunci, patronii spun ca deja iau masuri. Planul Guvernului este ca romanii sa fie ajutaţi de 35.000 de consultanţi fiscali când îşi vor calcula şi plăţi impozitele.

(Jurnal)