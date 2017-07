Cazier impresionant pentru Deținutul care a atentat zilele trecute la viaţa unui gardian din Penitenciarul Giurgiu!

Pe data de 1 iulie, în jurul orelor 9,45, după efectuarea dreptului la convorbire telefonică, la reintroducerea în camera de detenţie, persoana respectivă, condamnată la şase ani de închisoare pentru tâlhărie calificată, în regim de maximă siguranţă, pe fondul unor nemulţumiri mai vechi, pe care nu le-a adus la cunoştinţa nimănui, a încercat agresarea agentului supraveghetor, în vârstă de circa 30 de ani, în zona gâtului, cu o lamă de tip BIC. Incidentul a fost observat de colegi ai agentului, care au intervenit. Nu au fost necesare îngrijiri medicale, și au fost luate măsurile necesare în vederea întocmirii dosarului de incident. În acest caz au fost informaţi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, Judecătorul supraveghetor şi Agenţia Naţională a Penitenciarelor” , așa sună un comunicat al celor de la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Giurgiu, după incidentul care a luat prin surprindere și a îngrijorat întregul corp de angajați al acestei instituții.

Individul care a atentat la viaţa gardianului, ne preciza purtătorul de cuvânt al instituţiei menţionate, este originar din comuna Găiseni, judeţul Giurgiu, şi are 23 de ani. Deţinutul, conform fişei noastre, deține un cazier impresionant pentru vârsta pe care o are. Cele mai multe infracţiuni – pentru care i-au fost întocmite dosare penale – se referă la încălcarea legii la regimul circulaţiei, în speţă conducerea fără permis. Mai are o condamnare pentru furt calificat, şi, aşa cum ştiţi, acum ispăşeşte, din luna februarie 2013, o pedeapsă privativă de libertate de şase ani pentru tâlhărie calificată. La momentul depunerii în Penitenciarul de Maximă Siguranţă Giurgiu, respectivul a fost încarcerat în regim închis, dar ca urmare a mai multor abateri disciplinare în cei patru ani de când este închis la noi, a fost mutat în regim de maximă siguranţă!”, ne-a mai precizat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Giurgiu.

(Jurnal)