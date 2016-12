Câţiva giurgiuveni au făcut daruri copiilor din câteva case instituţionalizate

În prag de sărbători, un grup de giurgiuveni a adus cadouri copiilor aflaţi în plasament în casele de tip familial Ioana şi Soarele, structuri rezidenţiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. Luni, 19 decembrie 2016, copiii au primit daruri constând în dulciuri, rechizite, jucării şi hăinuţe.

Copiii au fost bucuroşi de oaspeţi, i-au primit cu multă căldură, au spus poezii şi au fost încântaţi de darurile primite.

”Cu ajutorul prietenilor am pregătit daruri copiilor din două căsuţe de tip familial. Pe lângă lucrurile materiale, rechizite, hăinuţe, jucării şi dulciuri, am vrut să le oferim bucuria unei îmbrăţişări sau a unui sărut pe frunte. A fost un schimb de cadouri ceea ce s-a întâmplat azi, noi am oferit daruri şi am primit în schimb multă dragoste sinceră din partea acestor copii absolut minunaţi. Ne dorim ca această vizită să nu fie ultima, aşa că vom continua cu acţiuni de voluntariat în cadrul căsuţelor de tip familial”, a declarat d-na Irina Mihale, cea care iniţiat organizarea acestei acţiuni.

Denisa Cristescu

consilier Comp. Relaţii cu Mass-Media