Câte miliarde de lei vechi se vor cheltui, în această vară, pentru şcolile giurgiuvene

Prin tradiţie, vacanţa de vară este rezervată igienizărilor şi reparaţiilor la şcoli. În această vacanţă, conform celor spuse de primarul Nicolae Barbu, câteva miliarde de lei vechi urmează a fi cheltuite pentru programele amintite.

Şcoala nr. 7, prima amintită de edilul municipiului, beneficiază de o reamenajare (proiectare şi obţinere autorizare ISU) a mansardei, declarată neconformă.

„De circa un an şi jumătate, s-a demarat toată procedura, de la reproiectare, studii etc şi, din discuţiile avute, se pare că într-o săptămână cel mult vom finaliza şi procedura de licitaţie pentru aceste lucrări, iar la sfârşitul lunii iulie, începutul lui august sperăm să demarăm lucrările de refacere a mansardei, plus o scară de evacuare şi un sistem de semnalizare, precum şi instalarea unei alarme de incendiu. Termenul de finalizare este de 40 de zile, astfel că sperăm ca, la 10 septembrie, totul să fie gata”, spunea primarul Nicolae Barbu. Suma alocată acestui proiect este de 4,8 miliarde lei.

O altă şcoală, beneficiară de fonduri pentru realizarea unor sisteme anti-incendii, este Şcoala Gimnazială „Acad. Marin Voiculescu”,care va primi, prin PNDL, 12,7 miliarde lei vechi. Banii vor fi folosiţi, după cum preciza primarul Barbu, pentru creşterea siguranţei elevilor (sprinklere în interior, o capacitate mai mare de stingere a incendiilor, reamenajarea sălii de festivităţi care urmează, la rândul ei, după aceste investiţii, să primească avizul ISU).

Mobilier şi dotări vor fi achiziţionate, tot prin PNDL, pentru Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” (mobilier în valoare de circa 40 de miliarde de lei vechi) şi Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” – clădirea în care funcţionează gimnaziul (mobilier şi dotări în valoare de 5,71 miliarde lei vechi).

„Pentru acestea din programul PNDL, aşteptăm să semnăm contractele, proiectele sunt depuse, dar trebuie să aşteptăm să ne vină rândul. De fapt, anul acesta este an de finalizare pentru achiziţionarea de mobilier prin PNDL şi sperăm ca, până în toamnă, să finalizăm şi licitaţiile pentru aceste achiziţii”, a mai spus primarul Barbu.

Astfel, peste 63 de miliarde de lei vechi ar urma să fie cheltuiţi, numai în această perioadă, pentru şcolile din municipiu.

