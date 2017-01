Câte ceva despre toți membrii cabinetului din Guvernul Sorin GRINDEANU

Sevil Shhaideh – noul vicepremier al României Sevil Shhaideh – noul vicepremier al României

Sevil Shhaideh a fost timp de aproape 20 de ani director de servicii în Consiliul Judeţean Constanţa, iar din 2012, după numirea lui Liviu Dragnea la conducerea MDRAP, a fost secretar de stat în acest minister. A absolvit Facultatea de Planificare Economică și Cibernetică din cadrul Academiei de Științe Economice din București, în 1987, și un master în Managementul Proiectelor de Afaceri, în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității ”Ovidius” (2007). A urmat o serie de cursuri de perfecționare: expert în administrație publică (USAID, Washington DC, SUA, 1995) și manager ONG (USAID, Washington DC, SUA, 2001), manager de proiect (Oracle University, 2002 și PM Solutions România, 2004), auditor (TUV Institution, 2003).

Sevil Shhaideh și-a început cariera profesională ca analist programator în cadrul Trustului pentru Mecanizarea Agriculturii Constanța (1987-1991). A devenit, apoi, manager în Sisteme Informatice în cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială a județului Constanța (1991-1993) și director de Sisteme Informatice în cadrul Consiliului Județean Constanța (1993-2007). A ocupat funcția de coordonator responsabil cu elaborarea amendamentelor legislative cu privire la actele normative ce reglementează administrația publică locală în cadrul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) și pe cea de director general la Direcția Generală de Proiecte, în cadrul Consiliului Județean Constanța (2007-2012). Este președinte al Asociației Naționale a Informaticienilor din Administrația Publică (ANIAP) din 2000. A fost secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în intervalul mai 2012 — mai 2015. A ocupat portofoliul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în Guvernul Victor Ponta IV, în perioada 20 mai 2015 — 4 noiembrie 2015, ca urmare a demisiei lui Liviu Dragnea. Este căsătorită cu Akram Shhaideh.

Daniel Constantin – vicepremier și ministru al Mediului

Co-președinte al Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), Daniel Constantin s-a născut la 26 iunie 1978, la Pitești. Este de profesie inginer, urmând cursurile Facultății de Zootehnie din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (1997-2002). În 2004 a absolvit un master în managementul calității și inovației (USAMVB) și a urmat un curs de ”Îmbunătățirea managementului strategic” (Institutul de Administrație Publică, Irlanda), conform site-ului www.cdep.ro.

Daniel Constantin a fost referent la USAMVB (2000-2003), iar în 2003 a devenit consilier la Cabinetul secretarului de stat pentru integrare europeană din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR). În calitate de coordonator al Corpului Consilierilor de Integrare Europeană din cadrul Ministerului Agriculturii (2003-2006) a avut responsabilități legate de negocierea pachetului financiar acordat României pentru Agricultură, de reforma Politicii Agricole Comune (PAC), dar și de negocierile privind cadrul financiar 2007-2013. După 2006 a fost angajat la firme de consultanță pentru atragerea fondurilor europene. A lucrat ca evaluator independent la Banca Mondială în cadrul Proiectului Makis (2007-2009) și a fost administrator al societății Roadvision și director general al Provom SRL (2008-2009). S-a aflat la conducerea Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) (aprilie-octombrie 2009). Daniel Constantin și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Conservator la alegerile care s-au desfășurat în cadrul Congresului partidului din 28 februarie 2010. A obținut 975 de voturi (71%), în timp ce contracandidatul său, Petru Mărginean, a fost votat de 398 de conservatori (29%). Daniel Constantin a semnat, alături de liderul liberal Crin Antonescu, la 10 ianuarie 2011, protocolul de constituire a Alianței de Centru — Dreapta Partidul Național Liberal — Partidul Conservator (ACD). La 19 iunie 2015, președintele PC, Daniel Constantin, și președintele Partidului Liberal Reformator (PLR), Călin Popescu Tăriceanu, au semnat protocolul de fuziune prin contopire a celor două formațiuni politice, noul partid politic numindu-se Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE). Daniel Constantin este co-președinte al ALDE. Ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Cabinetul Ponta I (7 mai 2012—21 decembrie 2012) și în Guvernul Ponta II (21 decembrie 2012 — 5 martie 2014). A fost vicepremier și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Cabinetul Ponta III (5 martie — 16 decembrie 2014) și ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale în Cabinetul Ponta IV (16 decembrie 2014 — 17 noiembrie 2015). În urma alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 a obținut primul mandat de deputat în Colegiul uninominal nr. 7 din Argeș, cu 70,67% din voturi. La alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 a fost ales deputat din partea ALDE în circumscripția electorală nr.42 București.

Mihaela Virginia Toader – ministrul delegat pentru Fonduri Europene Mihaela Virginia Toader – ministrul delegat pentru Fonduri Europene

Mihaela Virginia Toader a absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității „Nicolae Titulescu” în 2002. În 2005, a absolvit Masterul „Spațiul Public European”, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București.. A fost consilier pentru afaceri europene în cadrul Secretariatului General al Guvernului (2003-2008) și director al Direcției de Politici Publice din cadrul aceleiași instituții (2008-2013). . În martie 2013, a devenit director la Unitatea de Analiză, Programare și Evaluare în cadrul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit site-ului www.congresuleducatiei.ro.

Alexandru Petrescu – ministrul Economiei Alexandru Petrescu – ministrul Economiei

Alexandru Petrescu a fost până ieri directorul general al Poştei Române. El a preluat funcţia de director general al Poştei Române în luna iunie a anului trecut . Petrescu a mai fost și director al CFR Călători şi a activat în sectorul bancar în Marea Britanie. Remuneraţia acestuia este formată dintr-o parte fixă şi una variabilă. Partea fixă a fost stabilită prin Hotărârea AGA nr. 28/01.07.2014 (de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care societatea îşi desfăşoară activitatea, indicator comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii), adică suma de 11.730 de lei, BRUT, LUNAR. Partea variabilă a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr. 32/04.09.2014, conform prevederilor art.38 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, venitul lunar NET al Directorului General al Poştei Române, Alexandru Petrescu, este de 9.990 de lei (2.270 de euro).

Cine este Carmen Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne

Carmen Daniela Dan s-a născut la 9 octombrie 1970, la Bucuresti. A absolvit Liceul de filologie-istorie ”Zoia Kosmodemianskaia” din Bucuresti, în anul 1989, apoi a urmat Facultatea de Drept, la Universitatea Ecologica Bucuresti.

În iulie 2000, a sustinut examenul de licenta la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza, potrivit CV-ului postat pe site-ul

Ulterior, a urmat studii postuniversitare, respectiv un master în ”Managementul Afacerilor Publice Europene” (2003-2004), apoi a urmat cursuri de formare, precum: un program de perfectionare in ”Politici publice in administratia publica locala’ (2007), un Program de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2012 – seria a II-a de admitere (2013) si un ”Program pilot de formare specializata in contextul exercitarii functiei publice destinat prefectilor si subprefectilor” (2013), cu certificate de absolvire obtinute la: Academia de Studii Economice Bucuresti – Institutul National de Administratie; Institutul National de Administratie – Centrul Regional de Formare continua Bucuresti; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Agentia Nationala a Functionarilor publici; Fondul Social European prin Programul Operational „Dezvoltarea Capacitatii Administrative”, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

A fost secretar la CPUN (mart.-sept. 1990); secretar la Scoala gen. nr. 3 Videle (sept. 1990 – iul. 1996); referent la Banca Agricola – Agentia Videle (iul. 1996 – nov. 2001); teller front office la Banca Raiffeisen – Agentia Videle (nov. 2001 – iul. 2002); consilier juridic la Consiliul Judetean Teleorman – Serviciul Juridic si Contencios (iul. 2002 – dec. 2010); director executiv la Consiliul Judetean Teleorman – Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Judetului Teleorman (dec. 2010 – iun. 2012); subprefect al judetului Teleorman (15 iun. 2012 – 13 mart. 2014) si prefect al judetului Teleorman, in perioada 13 mart. 2014-22 oct. 2016, data la care si-a depus cererea de incetare a exercitarii cu caracter temporar a atributiilor, potrivit site-ului www.senat.ro.

La alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, Carmen Daniela Dan a candidat pe listele PSD, obtinand un mandat de senator, in judetul Teleorman. Incepand cu data de 22 decembrie 2016, este presedinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari din Senat. Ea detine o jumătate dintr-un apartament si doua masini si are datorii de 100.000 de lei. Politistul Marian Godina i-a urat succes, marti seara, senatoarei Carmen Daniela Dan, și i-a transmis insa ca spera sa nu confunde carutele cu masinile de politie, asa cum a confundat buticurile si gheretele de ziare cu librariile., făcând trimitere laa o gafă mai veche a senatoarei.

Ionuț Vulpescu , ministrul Culturii- cel care îi „scria” discursurile lui Ion Iliescu Ionuț Vulpescu , ministrul Culturii- cel care îi „scria” discursurile lui Ion Iliescu

Social-democratul Ionuţ Vulpescu s-a născut pe 17 iunie 1976, a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, are un master în Doctrină şi Cultură şi un doctorat în Filosofie. Ionuţ Vulpescu este un apropiat al preşedintelui de onoare al social-democraţilor, Ion Iliescu, fiind consilier al acestuia. Acesta a fost şi membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român, fiind desemnat în această funcţie în septembrie 2012 de către premierul Victor Ponta.

Viorel Ştefan, de la Ministerul Finanţelor – membru al PSD de 24 de ani Viorel Ştefan, de la Ministerul Finanţelor – membru al PSD de 24 de ani

Viorel Ştefan s-a născut în 1954, în judeţul Botoşani şi este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi şi doctor în economie – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. Şi-a început cariera în 1980, fiind încadrat economist la Întreprinderea de Navigaţie Fluvială NAVROM Galaţi, iar în 1991 a ajuns directorul general al NAVROM. Între anii 1995-2001 a fost preşedintele Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari Fluviali din România. În perioada 1996-2008 a fost senator, iar din 2008 şi până în prezent a ocupat fotoliul de deputat fiind şeful Comisiei de buget finanţe al Camerei Deputaţilor. Este membru al Partidului Social Democrat din 1993. Conform declaraţiei de avere acesta deţine mai multe proprietăţi în Galaţi şi Bucureşti. A încasat o indemnizaţie anuală de deputat în valoare de 64.905 de lei, iar soţia sa un salariu anual de 15.600 de lei. Viorel Ştefan a declarat că a încasat dividende în valoare de 585.527 de lei şi a vândut acţiuni de 125.109 lei. Conform ultimei sale declaraţii de interese acesta deţine acţiuni la NAVROM-BAC, NAVROM-REP şi TTS-SA.

Florin Iordache – ministrul Justiției

Poate cea mai controversată numire în cabinetul Grindeanu este cea a deputatului PSD Florin Iordache, la Ministerul Justiţiei. De profesie inginer, la Fabrica de Mobilă din Caracal, apoi pe rând absolvent de drept şi doctor în economie, cu un curs absolvit la Colegiul Naţional de Apărare, Iordache este considerat omul din umbră al PSD care coordona în Parlament tot ce înseamnă modificări şi iniţiative legislative legate de justiţie şi coduri penale. De mai multe ori, aceste iniţiative ale PSD au fost extrem de controversate, fiind menite să servească în mod evident politicienilor anchetaţi sau condamnaţi.

Iordache se află la al cincilea mandat de deputat şi este căsătorit cu fosta judecătoare de la instanţa supremă Magdalena Iordache. Este un apropiat al lui Adrian Năstase şi Victor Ponta. În 2013, Gândul scria că în Parlament, Iordache este omul care se ocupă de toate proiectele de lege sau problemele delicate promovate de PSD sau indirect, de premierul Victor Ponta. „Biroul de comandă” era pe atunci la preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, unde de cele mai multe ori social-democraţii se întâlneau în formula Victor Ponta-Valeriu Zgonea-Florin Iordache-Ilie Sârbu.

În 2013, Florin Iordache a fost cel care a coordonat în Parlament modificările aduse Codului Penal de Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor şi aprobarea proiectului de lege privind amnistia şi graţierea, în aşa-numitul episod „marţea neagră”. Atunci, Iordache a fost cel care s-a ocupat de modificările aduse Codului Penal şi cel care s-a asigurat că proiectul de lege privind amnistierea şi graţierea urma să primească raport favorabil din partea Comisiei Juridice. Discuţiile cu preşedintele Comisiei Juridice, deputatul PC Bogdan Ciucă, şi cu Theodor Nicolescu de la PNL (trimis în judecată de DNA în dosarul privind fraudele de la ANRP) au discutat în secret, în toiul nopţii, despre cum să treacă aceste modificări legislative. Ele au fost adoptate în miezul nopţii, după ce ziariştii şi deputaţii din Comisie părăsiseră sala de şedinţă, prin convocarea unei şedinţe ad-hoc, la care documentele oficiale susţin că au participat 24 de deputaţi, deşi la şedinţa anterioară, care durase 4 ore, fuseseră prezenţi doar 6-7 deputaţi. A doua zi, prevederile controversate au fost introduse urgent pe ordinea de zi suplimentară a Camerei Deputaţilor. Florin Iordache s-a ocupat şi de controversatul proiect de lege privind Roşia Montană, el supraveghind parcursul amendamentelor asupra legii din Parlament. Tot Iordache a propus un proiect de lege prin care procurorii să nu mai poată utiliza în dosarele de corupţie interceptările realizate pe mandate de siguranţă naţională. Iordache s-a numărat de asemenea printre iniţiatorii modificării Statutului deputaţilor şi senatorilor, prin care cei care şi-au angajat rudele la cabinetele parlamentare înainte de 2013 să fie absolviţi de vină.

Lia Olguţa Vasilescu – ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale

Olguța Vasilescu a fost trimisă în judecată în 2016, pentru luare de mită, spălare de bani şi folosirea autorităţii pentru obţinerea de foloase necuvenite. Ea este acuzată că în campania electorală din 2012 a determinat mai mulţi oameni de afaceri care aveau contracte cu Primăria Craiova să facă sponsorizări de care s-ar fi folosit pentru a acoperi costuri din campania electorală a PSD. Dosarul a fost retrimis la DNA de Tribunalul Bucureşti, constatându-se mai multe nereguli în întocmirea lui şi fiind anulate anumite probe şi declaraţii strânse ilegal.

Florian Bodog – ministrul Sănătăţii

Bodog a mai ocupat funcţii de secretar de stat şi de director în Ministerul Sănătăţii în perioada 2010-2012 , fiind decanul Facultăţii de Medicină şi Farmacie a Universităţii din Oradea. În perioada 2009-2010 a fost managerul Spitalului Judeţean Oradea. În septembrie 2016, CNATDCU i-a retras calitatea de conducător de doctorate pe care acesta o deţinea la Facultatea de Medicină a Universităţii Oradea, constatând că Bodog este autorul a doar două articole ştiinţifice cotate ISI, în loc de 6 cât cere legea. Bodog se trecuse autor principal la 12 lucrări ştiinţifice, conform ebihoreanul.ro.

Nicolae Florin Jianu – ministrul pentru IMM, Mediul de afaceri şi Anteprenoriat

Nicolae Florin Jianu a fost implicat tangenţial într-un dosar penal în care o firmă la care a fost acţionar până înainte să fie numit în Guvernul Ponta, ca ministru pe acelaşi portofoliu pe care îl primeşte şi acum, a fost anchetată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Fosta sa firmă, Advice Group Media, a fost cercetată în dosarul de evaziune fiscală al grupării de firme din jurul lui Marcel Păvăleanu, din Prahova, din care a plecat apoi dosarul de corupţie al lui Mircea Cosma şi al fiului său. În 2016, poliţiştii şi procurorii prahoveni au dispus clasarea dosarului în cazul fostei firme a lui Jianu şi a partenerului său de afaceri, Iulian Cazacu, conform Rise Project.

Teodor Meleşcanu – ministrul de Externe

Mulți spun că Meleșcanu ar fi trebuit să se retragă la pensie. El a mai ocupat acest post, fiind şi şeful SIE. Controversa în jurul său a apărut în anul 2014, când a preluat portofoliul Externelor în plin scandal al votului din diaspora, la alegerile prezidenţiale, când românii din străinătate nu au putut vota cu toţii, la secţiile de vot formându-se cozi imense. Atunci, Meleşcanu a arătat că va rezolva problemele în turul al doilea de scrutin, însă numărul secţiilor de votare nu a fost suplimentat, deşi Autoritatea Electorală Permanentă arăta că acest lucru era posibil legal. Într-o intervenţie televizată, Meleşcanu le recomanda românilor din diaspora să nu se mai înghesuie la aceleaşi secţii de votare din străinătate. Soluţia sa pentru românii din Paris era să meargă la Nancy să voteze, oraşul aflându-se la aproape 400 de kilometri distanţă. Mai mult, le dădea şi indicaţii turistice: „mai ales că (Nancy) este un oraş superb, leagănul art nouveau care s-a creat în Franţa şi care este binecunoscut şi în România”.

Ulterior, această împrejurare privind votul din diaspora a devenit obiectul unui dosar penal la DNA, care însă până în prezent, la doi ani distanţă, nu a înregistrat progrese semnificative, parlamentarii protejându-l cu imunitatea pe fostul ministru de Externe Titus Corlăţean, pe care procurorii DNA au solicitat să îl ancheteze pentru abuz în serviciu şi împiedicarea exercitării drepturilor electorale. Corlăţean a fost ales din nou senator şi la aceste alegeri. Meleşcanu nu are deocamdată nicio calitate în acest dosar penal.

Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor

Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor are 33 de ani, este secretar executiv al PSD Giurgiu din 2014 şi purtător de cuvânt al organizaţiei judeţene PSD Giurgiu. În 2012, a reprezentat Partidul Poporului – Dan Diaconescu (PP-DD) la alegerile locale şi a obţinut un loc de consilier judeţean, apoi a candidat din partea PP-DD la alegerile parlamentare din 2012 pentru Camera Deputaţilor şi devine, în acelaşi an, prim-vicepreşedinte al PP-DD. În ceea ce priveşte studiile, Alexandru Cuc are licenţă în Drept şi Economie. A absolvit în 2012 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică a Universităţii Hyperion, Bucureşti, începută în 2009. A studiat şi Economia, la Universitatea Americană, Bucureşti, în perioada 2002-2006. Cuc a fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor, în perioada octombrie 2015 – mai 2016, consilier judeţean PP-DD în perioada 2012-2016. Din 2012 până în prezent este director general al Zonei Libere Giurgiu. Mai mult, a fost administrator al companiei de panificaţie la care este administrator, SC Pan D’Or SRL, în perioada 2010-2012.

Noul Ministru a fost și expert asistent al Direcţiei Politici Economice din cadrul Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri (MECMA) în perioada 2007-2010. De asemenea, a fost expert al Diviziei Pieţe Interne, MECMA, timp de un an, între 2006 şi 2007. Potrivit declaraţiei de avere completată în noiembrie 2015, când era secretar de stat în cadrul ministerului Transporturilor, Iordache Ramona Lucia, soţia lui Alexandru Cuc, deţinea două terenuri intravilane în Giurgiu, unul de 180 de metri pătraţi şi unul de 424 de metri pătraţi, o casă de locuit de 235 de metri pătraţi în Giurgiu, un spaţiu comercial de 166 de metri pătraţi şi un apartament de aproape 27 de metri pătraţi.

Ramona Iordache şi Alexandru Cuc deţin împreună un teren agricol de peste 10 hectare, în Giurgiu şi un apartament în Bucureşti, de aproape 33 de metri pătraţi. Mai mult, Alexandru Cuc are bijuterii în valoare de 15.000 de euro. La capitolul active financiare, ministrul propus pentru Transporturi are un depozit de peste 70.000 de lei, din 2012, fonduri de investiţii în valoare de peste 300.000 de lei la două bănci şi alte plasamente de peste 9.000 de lei. Ca director general al Zonei Libere Giurgiu, Alexandru Cuc încasa un salariu de 33.687 de lei, în timp ce soţia sa, ca executor judecătoresc la Curtea de Apel Bucureşti încasa peste 250.000 de lei, potrivit declaraţiei de avere din 2015

Toma Petcu – ministrul Energiei

Toma Petcu s-a născut la data de 29 aprilie 1978. Este absolvent al Universității Tehnice de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Construcţii Hidrotehnice și masterand în managementul public.

În perioada decembrie 2015 – mai 2016 a ocupat postul de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Toma-Florin Petcu este copreședinte ALDE și se află la primul său mandat de deputat, candidând la Giurgiu. Potrivit CV-ului, a detinut mai multe functii în administratia publică. În perioada octombrie 2013- iulie 2014 a fost subprefect de Giurgiu. Între aprilie 2013 și august 2013 a fost director în cadrul Autoritatii pentru Administarea Activelor Statului (AAAS). În perioada septembrie 2011- martie 2013 a fost președinte al Consiliului de Administratie și director general în cadrul CNF Giurgiu-Nav SA Giurgiu. De asemenea, în perioada august 2008-martie 2013 a fost președinte al CA și director general în cadrul S.C. AEP Giurgiu-Port S.A. Giurgiu. În perioada decembrie 2007- august 2008 a fost șef șantier în cadrul SV Lotus Giurgiu. Din 2003 până în 2007, a deținut mai multe funcții în cadrul CN- APDF- SA Giurgiu.

Potrivit declarației de avere, Toma Petcu deține doua terenuri intravilane, unul de 5.000 mp si unul de 112 mp, în Municipiul Giurgiu. De asemenea, are o casă de 122 mp în Giurgiu și un autoturism Dacia Duster din 2013.

Cine este ministrul propus pentru Românii de Pretutindeni

Andreea Păstârnac s-a născut la 24 septembrie 1967, la Brașov. A absolvit Facultatea de Filologie, la Universitatea București (1990) și a făcut studii aprofundate de masterat în domeniile: limba și literatura ebraică și relații internaționale (Orientul Apropiat), la Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel (1995). A mai absolvit un curs de perfecționare în domeniul relațiilor externe, la Academia Diplomatică, Ministerul Afacerilor Externe (1994) și un curs de perfecționare în domeniul problematicii Orientului Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe, Israel (2003), potrivit site-ului mae.ro.

Are și experiență academică, fiind asistent la Universitatea București, Facultatea de Limbi Străine, Catedra de Limbi Orientale (1991-1993), profesor invitat, la Universitatea Tel Aviv — cursul de limbă și civilizație română (1996-2001), profesor invitat la Universitatea București, Centrul de masterat de studii ebraice (2001-2005). În cadrul Ministerului Afacerilor Externe a ocupat poziții de: atașat la Direcția Relații cu Românii din Afara Granițelor, Direcția Orientul Apropiat (1993); atașat cultural, cu probleme de diaspora la Ambasada României la Tel Aviv (1995-2001); secretar III și secretar II la Direcția Orientul Apropiat și Africa (1997-2001); director-adjunct la Direcția Orientul Apropiat și Africa (2002); director-adjunct la Direcția Orientul Apropiat, Africa, Asia-Pacific (2003); secretar I (2003); director la Direcția Orientul Apropiat, Africa, Asia (febr. 2004); director la Direcția Orientul Mijlociu și Africa (2005).

A fost responsabil cu pregătirea candidaturii și participarea la negocieri pentru acceptarea României în Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (2001-2005) și responsabil pentru pregătirea participării României la Parteneriatul Euromediteranean (2002-2005).Din 2006 până în 2011, a fost ambasador al României în Cipru, iar în septembrie 2013 a devenit ambasador al României în Israel.

Mircea-Titus Dobre – ministrul Turismului

Mircea Titus Dobre este fiul unui politician prosper, despre ale cărui firme presa locală a scris pe larg că sunt abonate la contractele cu primăria sau cu Consiliul Județean, conduse de Radu Mazăre, respectiv Nicușor Constantinescu în trecut. După ce a tras sforile ca fiul, Mircea Titus Dobre, să devină consilier județean, tatăl a făcut tot posibilul să-l înscrie pe listele PSD la alegerile parlamentare din 2012, unde Mircea Titus Dobre a reprezentat Constanța .Odată cu cariera politică, tânărul deputat a intrat și el în lumina reflectoarelor după ce mai multe articole de presă au dezvăluit că firma sa și a tatălui său a derulat contracte de furnizare de zeci de milioane de lei cu Primăria Constanța. „Dacă eu sau tatăl meu am intrat în politică, vreți ca firma să nu mai participe la licitații publice?” întreba deputatul Dobre referitor la respectivele anchete jurnalistice.

De alfel, juniorul Dobre nu-și ascundea în 2012 prețuirea față de politicieni ca Radu Mazăre sau Nicușor Constatinescu, “oameni care au demonstrat, până acum, că politica înseamnă, în primul rând, să construiești pentru cei care te-au ales, care te-au învestit cu încrederea lor”, declara acesta într-un interviu acordat ziarului Observatorul de Constanța.

Graţiela Gavrilescu – ministrul delegat pentru Relaţia cu Parlamentul

Graţiela Gavrilescu, propusă ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul, are 50 de ani și este la al patrulea mandat de deputat. A fost ministru al Mediului Apelor şi Pădurilor şi viceprimar al muncipiului Ploieşti, începându-şi activitatea profesională ca inginer chimist-tehnolog.Ea s-a născut la data de 24 iunie 1966, în Bucureşti, şi este căsătorită. A absolvit Facultatea de Tehnologie Petrochimică de la Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti, urmând şi studii postuniversitare de marketing industrial la Institutul de Management Bucureşti. De asemenea, în 1994 a urmat cursuri la Institutul de Medicină Bucureşti, specializarea probleme de medicina muncii, iar în 2007 a absolvit studii postuniversitare de management în administraţia publică locală – I.N.A. Bucureşti. Activitatea profesională şi-a început-o în 1990, când a fost inginer chimist-tehnolog prelucrarea cauciucului la SC ARPACOR SA Bucov, din 1994 şi până în 1996 fiind responsabil toxicologie şi protecţia mediului la aceeaşi firmă. Ulterior, până în 2004, a deţinut funcţia de director general al SC ARPAROM SA Bucov.

De asemenea, timp de patru ani, între 2000-2004, a fost membru în Consiliul Director al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova şi vicepreşedinte al CNIMM (Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) Ploieşti. Din 2004 şi până în 2007 a ocupat postul de viceprimar al municipiului Ploieşti. În ceea ce priveşte funcţiile politice, în 2003 ea a fost preşedinte al PUR Ploieşti, iar din 2004 şi până în 2013 a fost membru al PNL Prahova. Ea a plecat din PNL şi a fost printre cei care i s-au alăturat lui Călin Popescu Tăriceanu la fondarea Partidului Liberal Reformator, conducând apoi filiala Prahova a formaţiunii. În prezent, ea este vicepreşedinte ALDE, preşedinte ALDE Prahova, deputat şi membru în Comisia pentru sănătate şi familie. Primul mandat de deputat l-a obţinut în 2004, când a candidat pe listele PNL Prahova. Totodată, Graţiela Gavrilescu a fost ministru al Mediului în perioada 17 decembrie 2014 – 17 noiembrie 2015. După ce a părăsit funcţia de ministru al Mediului, Graţiela Gavrilescu a abordat public subiectul poluării cauzate în Ploieşti de către rafinăriile amplasate în acest oraş ori în apropiere, criticându-i pe factorii de decizie pentru lipsa de acţiune cu privire la acest subiect. În perioada în care a deţinut portofoliul Mediului nu a avut nicio întâlnire cu autorităţile, cu reprezentaţii rafinăriilor şi cu societatea civilă din Ploieşti.

Porivit celei mai recente declaraţii de avere, Graţiela Gavrilescu deţine, împreună cu soţul său, un teren intravilan în Ploieşti, cu o suprafaţă de 400 mp. De asemenea, Mihai Gavrilescu mai are un teren forestier (5.000 mp) şi unul agricol (2.000 mp) în Carlige, Vrancea. Soţul Graţielei Gavrilescu mai deţine un teren agricol şi în Girov, Neamţ, de 3.500 mp. Cei doi mai au un apartament şi o casă în Ploieşti, trei autoturisme (Kia Ceed, Kia Opirus şi Dacia Logan), precum şi bijuterii în valoare de 5.000 euro. De asemenea, Graţiela Gavrilescu a vândut, în 2016, o casă cu 15.000 euro. Potrivit declaraţiei de avere, deputatul deţine acţiuni la SC APRPACOR SA, cu o valoare totală la zi de 15.700 lei. Totodată, ea are un credit bancar de 17.500 de euro, scadent în 2020. La venituri, Graţiela Gavrilescu a declarat indemnizaţia de la Parlamentul României de 9.060 lei, precum şi venitul obţinut în calitate de ministru al Mediului de 104.181 lei. Soţul său, Mihai Gavrilescu, a avut un venit anual de 2.495 obţinut în calitate de consilier la Ministerul Mediului, precum şi un câştig de 48.572 primit de la Romgaz Ploieşti, unde este inginer.

Gabriel Petrea- ministru propus pentru Dialog Social

Gabriel Petrea este de meserie inginer, dar a fost și consilier în cadrul Ministerului Educației. În ultimii ani, el a fost sprijinit de fostul ministru Ecaterina Andronescu și s-a ocupat de mai multe proiecte finanțate din fonduri europene. De asemenea, a fost viceprimar al sectorului 6 din București.

Nascut pe 30 octombrie 1984, Gabriel Petrea este absolvent al Colegiului National “Unirea” Focsani si al Facultatii de Automatica si Calculatoare Bucuresti din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti. Dupa un an de facultate, in 2004, este ales presedinte al Ligii Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare, functie pe care o detine pana în 2005, când este ales secretar general al Uniunii Studentilor din Romania (USR). Din 2006 pana in 2009, este presedinte al Asociatiei Studentilor din Universitatea Politehnica din Bucuresti – o perioada fructoasa si ocupata din viata social-democratului. În 2007 este ales presedinte al Uniunii Nationale a Studentilor din Romania (UNSR), funcție pe care o păstreaza pentru un an.

A driana Petcu -ministrul Apelor și Pădurilor

Adriana Petcu va conduce Ministerul Apelor şi Pădurilor. Ea deţine funcţia de director în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa, cu sediul în Buzău, funcţie care va rămâne vacantă după preluarea portofoliului. Ea a fost acuzată de ANI, în 2014, de conflict de interese, amintește Adevarul.ro.

În decembrie 2014, Adriana Petcu a intrat în atenţia Agenţiei Naţionale de Integritate care o găsea în conflict de interese, pe motiv că “în exerciţiul funcţiei de director, PETCU ADRIANA a semnat o adresă transmisă Administraţiei Naţionale „Apele Române” (A.N.A.R.), prin care s-a propus includerea sa în componenţa grupului de lucru al Proiectului „SIGMA FOR WATER – Identificarea problemelor şi măsurilor necesare în vederea analizei posibilităţii de refacere a zonei umede la confluenţa râului Călmăţui cu fluviul Dunărea”, în baza căreia persoana evaluată a fost încadrată în funcţia de project officer în cadrul proiectului. Pe perioada de implementare a proiectului, PETCU ADRIANA a obţinut venituri în sumă 27.086 Lei. Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea de către PETCU ADRIANA a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României”. (comunicat ANI). Adriana Petcu a contestat în justiţie decizia Agenţiei Naţionale de Integritate şi a pierdut în primă instanţă, la Curtea de Apel Bucureşti, soluţia fiind pronunţată în şedinţa publică din 24 aprilie 2015. Marţi, Liviu Dragnea a anunţat că Adriana Petcu a câştigat definitiv procesul.

Adriana Petcu este director al Direcţiei Apele Române Buzău-Ialomiţa din martie 2010, fiind susţinută la acea vreme de fostul Partid Democrat Liberal, organizaţia judeţeană Buzău.

Viorel Ștefan – ministrul Finanţelor

Deputatul PSD Viorel Ştefan, propus pentru conducerea Ministerului Finanţelor, s-a născut în 26 iulie 1954, în Mitoc, judeţul Botoşani, este căsătorit, are trei copii şi este membru al partidului de 24 de ani. Economist de profesie, social-democratul a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, iar în 2002 a devenit doctor în economie.

În perioada 1980-1987, Viorel Ştefan a fost economist la Întreprinderea de Navigaţie Fluvială NAVROM Galaţi, după care, până în 1991 a fost şef serviciu la aceeaşi societate. În intervalul 1991-1996, social-democratul a deţinut funcţia de director general la Compania de Navigaţie Fluvială Română NAVROM SA Galaţi, după care a fost preşedintele instituţiei. Timp de 12 ani, până în 2008, Viorel Ştefan a fost senator PSD.Între anii 1995-2001, a fost preşedintele Asociaţiei Armatorilor şi Operatorilor Portuari Fluviali din România, iar între 2000 – 2004 a condus Comisia de buget finanţe.

Şerban Valeca- ministrul Cercetării

Șerban Constantin Valeca , născut la 23 iunie 1956, în București, este unul dintre cei mai titrați membri ai noului Guvern. Mai întâi este ales ca deputat în legislatura 1996-2000, în județul Argeș pe listele partidului PDSR și ca senator în același județ din partea Alianței PSD+PC în legislatura 2008-2012.

În perioada 28 decembrie 2000 – 19 iunie 2003, a fost ministru delegat pentru activitatea de cercetare. Între 1981-1996 este inginer, Cercetator stiintific pr. gr.I, Institutul de Cercetari Nucleare Mioveni. Între 1992-2005 figurează ca director general la Institutul de Cercetari Nucleare Mioveni. În anul 2000 devine Deputat în Parlamentul Romaniei. Între 2000 și 2004 este numit Ministru delegat pentru cercetare și Presedinte al Agentiei Nucleare.

Profesor universitar doctor – Universitatea din Pitesti

csp 1 – Președinte al Consiliului Stiintific al ICN Mioveni

membru în Comitetul Roman pentru Istoria Filosofiei, Stiintei si Tehnicii al Academiei Romane, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania. În 2008 devine Senator în Senatul României. El este totodată membru în Consiliul Național al PSD și vicepreședinte PSD Argeș.

Pavel Năstase, ministrul Educației

Pavel Năstase, fostul rector al ASE, este noul ministru al Educației în Guvernul Grindeanu.Pavel Nastase este președintele Senatului Academiei de Studii Economice din București (ASE) și a fost rector al instituției.Pavel Năstase este un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc și al PSD și unul dintre cei mai bine plătiți oameni din tot sistemul românesc de învățămant. La capitolul declarații de avere , noul ministru deține trei imobile și două terenuri, un Audi și depozite de peste 1,5 milioane de lei, 135.000 de euro și 35.000 de dolari.

Gabriel Leș – ministrul propus al Apărării Naționale

Gabriel Benjamin Leș – noul ministru al Apărării Naționale în viitorul Guvern Grindeanu, este senator . În vârstă de 40 de ani, Gabriel Benjamin Leș a deținut mai multe funcții până în prezent: consilier local, viceprimar al municipiului Satu Mare, subprefect, director executiv APIA şi până de curând secretar de stat în Departamentul de Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, fiind numit în anul 2015 de către premierul de la acea dată, Victor Ponta. Gabriel Leş este licenţiat în Economie, specializarea Marketing la Universitatea de Vest Timişoara şi deţine un masterat în „Managementul financiar contabil şi juridic al firmei”. În 2007 a obţinut un certificat de absolvire a Programului de perfecţionare „Achiziţii publice, concesiuni, contracte”, curs urmat în cadrul Institutului Naţional de Administraţie. În 2009, a absolvit Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici. Totodată, acesta este specializat în „Securitate şi bună guvernare”, calificare obţinută în 2016, în cadrul Colegiului Naţional de Apărare.

În urma alegerilor parlamentare din 11 decembrie, Gabriel Leş a devenit senator, fiind din 22 decembrie, 2016, secretarul Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului și membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Gabriel Leş, s-a implicat activ în administraţia publică sătmăreană încă din anul 2000 când a fost ales consilier local, iar apoi în 2004 a devenit viceprimarul municipiului reşedinţă de judeţ. În 2009 acesta a ocupat funcţia de subprefect al judeţului Satu Mare, iar din 2 decembrie 2013 şi până în octombrie 2015, Gabriel Leş a deţinut funcţia de director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – APIA Satu Mare. Calităţile sale profesionale şi manageriale l-au recomandat pentru o altă funcţie deţinută un an de zile, aceea de secretar de stat în Departamentul de Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Petre Daea – ministru propus al Agriculturii

Petre Daea este noul ministru al Agriculturii. Membru PSD din 2001. El s-a născut la 2 noiembrie 1949, la Șișești, județul Mehedinți. A absolvit Facultatea de Agronomie Timișoara (1973), specializarea inginer agronom. A absolvit Institutul de Pregătire a Cadrelor de Conducere din Economie și Administrație (1982-1983). Este doctor în agronomie. A fost inginer stagiar, șef fermă, inginer șef la CAP Șișești, județul Mehedinți (1973-1980); inginer șef CUASC Șișești, Broșteni, județul Mehedinți (1980-1986); director DGAIA, județul Mehedinți (1986); șef secție adj. pentru Probleme de Agricultură, CJ Mehedinți (1987-1989); inginer principal la Stațiunea de Cercetare Producție Pomicolă, județul Mehedinți (1989-1996); director general, DGAIA, județul Mehedinți (1996-1997); șef serviciu DGAIA, județul Mehedinți (1997-2000), director general, DGAIA, județul Mehedinți (2001-2002).

Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor (mart. 2002-iul. 2004). Ministru al Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (iul.-dec. 2004).

Ales senator în legislatura 2004-2008, în circumscripția electorală nr. 27 Mehedinți, pe listele Uniunii Naționale PSD+PUR. A făcut parte din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. Membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, membru în Comisia Interparlamentară București — Chișinău (partea română). A făcut parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Slovenia, Grupul parlamentar de prietenie cu Australia, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea (din apr. 2007), Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei, Grupul parlamentar de prietenie cu Ungaria, potrivit site-ului cdep.ro. Reales senator în legislatura 2008-2012, în circumscripția electorală nr. 27 Mehedinți, colegiul uninominal nr. 2, pe listele Alianței Politice Partidul Social Democrat + Partidul Conservator. Președinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. Președinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză, membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Australia, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria.

Ales deputat în legislatura 2012-2016, în circumscripția electorală nr. 27 Mehedinți ( colegiul uninominal nr. 2), pe listele USL. Membru în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Membru în Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Africa de Sud.

(Surse : CV-uri personale- facebook; Antena 3; presa națională)