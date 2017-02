Cât îi costă, pe giurgiuveni programul de reabilitare termică a locuinţelor?

Cu ceva timp în urmă, municipalitatea a demarat un program de reabilitare termică a locuinţelor, în cadrul căruia blocuri de locuinţe din municipiu beneficiau, pe bani europeni, de realizarea de izolaţie de tip polistiren şi, acolo unde era cazul, de înlocuirea tâmplăriei clasice cu tâmplărie modernă, cu geam de tip termopan (acolo unde este cazul).

Numai că, nu întotdeauna, socoteala de acasă se potriveşte cu cea din târg. O serie de giurgiuveni nemulţumiţi, locatari ai unor blocuri din centrul oraşului, ne-au solicitat sprijinul în a le face cunoscută nemulţumirea.

Pe scurt, situaţia se prezintă în felul următor: suprafaţa utilă a fiecărei locuinţe se ridică la circa 35 de metri pătraţi, în medie, pentru fiecare locuinţă, cărora li se adaugă şi cei aproape trei metri pătraţi de cotă indiviză (spaţii comune). În asemenea condiţii, costurile pentru reabilitarea termică se ridică, în cel mai bun caz, la aproape o mie de lei, sumă ce trebuie acoperită de locatarii care au sub venitul mediu pe economie. În rest, niciun proprietar nu plăteşte mai puţin de 5.500 de lei (excepţie două sau trei apartamente, unde costurile sunt în jurul sumei de 2.000 de lei). „Recordul” blocului cu pricina îl deţine o persoană juridică, pentru care costurile de reabilitare se ridică la peste 21.000 de lei.

„S-a semnat, e drept, în proporţie de jumătate plus unul dintre proprietari, dar nu ni se pare normal ca, la acest moment, să ni se impute, timp de şapte ani, cât am înţeles de la asociaţia de proprietari, sume cuprinse între 20 şi chiar şi 103 lei pentru un apartament… Dacă ştiam că ne va costa atât, făceam totul în regie proprie”, ne-au mai declarat locatarii nemulţumiţi. De cealaltă parte, reprezentanţii municipalităţii afirmă că cei care stabilesc costurile sunt firmele care au câştigat licitaţiile pentru lucrări, şi, mai ales, că aceste costuri sunt în funcţie de suprafaţa ce trebuie izolată, dacă se schimbă sau nu geamurile sau dacă există balcoane ce urmează a fi închise. De menţionat este faptul că, dacă în procedura de solicitare a cuprinderii blocului în programul de reabilitare termică, erau suficiente semnăturile a jumătate plus unu dintre proprietarii imobilului, pentru demararea lucrărilor este, de fapt, necesar acordul tuturor.

(Jurnal)