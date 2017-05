Casă nouă pentru Primăria Călugăreni

Pe un teren care, altădată, era o mlaştină, acum s-a ridicat o minune de clădire, care găzduieşte, începând cu data de 6 mai, Primăria comunei Călugăreni. De altfel, despre acel teren spunea primarul Marin Voinea mai în glumă, mai în serios, că ar fi terenul pe care Sinan Paşa şi-ar fi pierdut dinţii, în celebra luptă cu Mihai Viteazul.

Inaugurarea noii clădiri a fost făcută în prezenţa senatorilor Niculae Bădălău şi Cristian Marciu, a deputatului Alexandru Andrei, a Ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, a subprefectului Fabian Ţârcă, dar şi a mai multor directori de deconcentrate. De asemenea, în ciuda vremii rele de afară (până cu puţin timp înainte de ceremonia tăierii panglicii, a plouat torenţial), câteva zeci de locuitori ai comunei au participat, mândri, la inaugurarea clădirii.



„După ani de zile, iată că astăzi inaugurăm o clădire a cărei construcţie am demarat-o în anul 2015. Nu a fost şi nu este un moft, şi nici nu vreau să mă laud, neapărat. După cum ştiţi, în anul 2009 am avut unele probleme, în sensul că cineva, care pretindea a fi proprietar, a venit şi a revendicat atât acest teren, cât şi clădirea de vis-a-vis. Ne-am luptat în instanţe, până în 2014, când am obţinut, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o hotărâre definitivă şi irevocabilă, prin care eram noi, Primăria, recunoscuţi drept proprietari. Acum, comunitatea noastră beneficiază de ambele clădiri, atât cea veche, în care vor mai funcţiona câteva birouri, cât şi cea nouă”, declara, la inaugurarea noii Primării, primarul Marin Voinea.

Prezent la ceremonia de sâmbătă, 6 mai, senatorul social-democrat Niculae Bădălău a precizat, la rândul lui:

„Este o realizare în primul rând datorită energiei, voinţei şi capacităţii domnului Primar. Eu îi mulţumesc pentru tot ceea ce face în Călugăreni, pentru munca pe care o depune pentru dezvoltarea localităţii. Judeţul Giurgiu a beneficiat, în ultimii trei ani, de peste două mii de miliarde de lei pentru dezvoltare, şi de o parte din aceşti bani a beneficiat şi comuna dumneavoastră. Sper ca şi anul acesta, prin PNDL 2, să satisfacem nevoile cetăţenilor, şi, din ultimul judeţ pe ţară, încet, să avem cu ce ne lăuda, iar judeţul Giurgiu să arate ca un judeţ european”, a mai declarat Niculae Bădălău.

După discursuri şi tăierea panglicii, un sobor de preoţi a sfinţit noua clădire, care, ridicată de la temelie, a costat, conform declaraţiilor lui Marin Voinea, 1.721.254 lei (cu TVA), bani care au venit doar din bugetul local al comunei. Noua clădire, modernă, cu o arhitectură care se pliază perfect pe arhitectura zonei, are o suprafaţă construită de 264,18 mp, şi, pe cele P+2 nivele, se află un număr de nouă birouri şi trei săli. Primarul, viceprimarul, secretarul, serviciile: contabilitate, stare civilă, casierie, asistenţă socială, Situaţii de urgenţă, registratură, Registrul Agricol, Urbanism şi Taxe şi Impozite locale, beneficiază de spaţii de aproximativ 20 de metri pătraţi, în timp ce pentru sălile de aşteptare, de ceremonii (pentru cununiile civile) şi de protocol şi şedinţe, spaţiile sunt cuprinse între 25 şi 50 de metri pătraţi.

În clădirea vechii Primării, ne mai spunea primarul Marin Voinea, vor fi amenajate o bibliotecă, arhiva, precum şi un post de jandarmi, ce urmează a fi înfiinţat în curând.

Oana CĂLIN