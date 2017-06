Care sunt ”surprizele”  pregătite de  ANAF pentru  PFA-uri până la finele acestui an!

O măsură pregătită de ANAF, vizează toate PFA-urile din România! Un do-cument exploziv care arată modul în care acţionează inspectorii ANAF în controalele pe care le efectuează la firme.

Toate direcţiile judeţene de finanţe din ţară au primit, în luna martie, o circulară internă prin care Administraţia Naţională a Finanţelor Publice (ANAF) îi anunţă că fiecare inspector are obligaţia să aducă venituri suplimentare la buget, venituri care se referă la „sume atrase suplimentar ca obli-gaţii principale”, respectiv impozite, taxe şi contribuţii sociale. Concret, un inspector are target de 6 milioane lei, venituri suplimentare, pe anul 2017, scrie www.7est.ro. Aceasta înseamnă că fiecare echipă de inspectori fiscali trebuie să aplice amenzi firmelor, în valoare de 6 milioane lei pe an. Conform aceloraşi surse , firmele prietene cu cine trebuie vor fi protejate de inspectorii ANAF. Un economist clujean cunoscut, Radu Nechita declară în acest sens:

„Va avea loc o vânătoare a tuturor şi o lungă succesiune de abuzuri. În acelaşi timp, anumite firme vor beneficia de protecţie pentru că se ştie dacă discutăm off the record cu cei de la Finanţe că li se spune inspectorilor să îşi facă targetul, dar li se comunică şi care sunt firmele care trebuie evitate, cele care au protecţie politică vor avea un avantaj şi acest avantaj va fi cu atât mai mare cu cât hăituirea şi hărţuiala celorlalţi va fi mai aprigă”.

Fermierii se plâng de abuzurile ANAF-ului

Fermierii au acuzat la rândul lor, în nenumărate rânduri, că la fiecare control, ANAF, ”pur şi simplu hărţuieşte agricultorii”, după cum a declarat preşedintele Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Laurenţiu Baciu.

”Am descoperit că munca a devenit o infracţiune! Adică cine îşi permite să muncească trebuie să fie pedepsit! Şi exemple sunt cu carul. Sunt create instituţii ale statului care altă preocupare nu au decât să pedepsească fermierii. Un exemplu este ANAF-ul care pur şi simplu hăituieşte agricultorii. La un fermier din Botoşani au venit inspectorii şi s-au deplasat în câmp şi cu degeţelele acelea fine a început să scormone în pământ şi să caute sămânţa să vadă dacă într-adevăr fermierul a pus atâta cât a scris”, a povestit liderul LAPAR la Conferinţa Naţională a Agricultorilor de anul trecut.

Vânătoarea de persoane fizice

Planul de adunat bani pentru bugetul de stat a fost extins şi la nivelul persoanelor fizice. Cei care obţin venituri ca persoane fizice şi vor fi controlaţi în acest an de ANAF vor trebui să ”decarteze” suplimentar către stat, în medie, 300 milioane lei vechi. Asta îşi propune ANAF, care cere fiecărui inspector fiscal să adune suplimentar 600.000 lei de la persoanele fizice verificate, numărul de controale planificate fiind de 20 pentru fiecare inspector.

(Jurnal)