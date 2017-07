Care sunt cele mai frecvente 5 ŢEPE de pe piaţa auto SECOND HAND!

Eludarea TVA. Această practică des întâlnită este o mare capcană în primul rând pentru cumpărător, pentru că poate fi acuzat de evaziune fiscală şi i se pot impune nişte sume suplimentare de plată ca TVA pentru maşina cumpărată deja. Majoritatea maşinilor care sunt cumpărate de la licitaţii din Europa sunt cumpărate la preţ net de către o firmă plătitoare de TVA care are obligaţia să aplice, la revânzarea maşinii, TVA 20% la întreagă sumă cu care a cumpărat maşina, inclusiv marja de profit. Ce se întâmplă însă în realitate este departe de legalitate. Maşina este cumpărată la preţ net, apoi se adaugă o marjă de profit de câteva sute de euro şi se percepe TVA doar pe acea sumă. Această practică este ilegala pentru că aplicarea TVA-ului la marjă se face doar pentru bunurile second hand cu TVA compus şi nedeductibil. Adică bunurile pentru care s-a plătit deja TVA în ţara de origine. Or, în cazul de faţă, odată cumpărată maşina la preţ net, TVA-ul fie nu s-a plătit în ţara de origine, fie s-a recuperat, aşa că el urmează să fie plătit în ţara în care bunul este dat în folosinţă, în speţă în România. Deoarece clienţii sunt tentaţi să cumpere cu un preţ cât mai mic maşinile, trebuie să cunoască şi faptul că demonstrarea unei înţelegeri între ei şi persoanele de la care cumpără autoturismul pentru evitarea/diminuarea obligaţiei de plată a TVA va avea ca efect stabilirea unor sume suplimentare şi în sarcina lor, a clienţilor, şi chiar acuzarea de evaziune fiscală.