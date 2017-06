Care este poziția parlamentarilor PSD de Giurgiu în privința moțiunii de cenzură de miercuri

Conform AGERPRES , președintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a anunțat că organizația de partid pe care o conduce și respectiv toți primarii din teritoriu, alături de parlamentarii PSD de Giurgiu au decis în unanimitate susținerea rezoluțiilor adoptate de CExN privind retragerea sprijinului politic al lui Sorin Grindeanu și votarea moțiunii de cenzură. Organizația județeană a PSD Giurgiu împreună cu toți primarii și parlamentarii PSD de Giurgiu prezenți în cadrul acestei conferințe de presă (n.r. — au fost prezenți senatorul Cristian Marciu, deputații Răzvan Cuc, Elena Dinu și Andrei Alexandru), inclusiv domnul Bădălău (n.red. — Nicolae Bădălău nu a fost prezent în conferința de presă organizată la Giurgiu), au decis în unanimitate susținerea rezoluțiilor statutare adoptate în CExN, în 14 și 15 iunie: retragerea sprijinului politic al domnului Sorin Grindeanu și votarea moțiunii de cenzură. Considerăm că este un act de trădare a încrederii pentru partidul care l-a mandatat să preia această funcție de prim-ministru și o trădare a votului cetățenilor… Onoarea pe care i-a făcut-o partidul de a coordona punerea în aplicare a măsurilor din programul de guvernare a fost călcată în picioare de domnul Grindeanu. Pentru noi este trădare, a declarat Marian Mina duminică în cadrul unei conferințe de presă.

În opinia sa, cererea lui Grindeanu, ca președintele PSD să demisioneze este o sfidare la adresa tuturor membrilor de partid care l-au votat pe Dragnea printr-un vot democratic (…)

La rândul său, ministrul Transportului , Răzvan Cuc, a declarat: Deși este weekend, vremurile ne impun să stăm mobilizați, să fim permanent în alertă, să fim deschiși la dialog și, totodată, aș face apel către rațiune și înțelepciune. Mă preocupă foarte mult stabilitatea politică și guvernarea în acest moment și puterea unei guvernări de succes stă în forța unei echipe, și nu într-un proiect personal al unui singur om. Eu datorez funcția de ministru PSD și CExN și știu că același lucru s-a întâmplat și pentru funcția de premier, toți am fost validați în CExN și cred că dacă același CExN ne cere să ne retragem, e bine să facem acest pas. În continuare voi fi prezent la muncă, îmi voi face treaba, bineînțeles că voi vota moțiunea și am înțeles că și colegii mei vor face același lucru, este un lucru de unitate și cred că cei care încearcă să se delimiteze au un program propriu, și nu au un program de echipă, așa cu am a avut PSD, a mai spus Răzvan Cuc, conform acelorași surse.

Și ceilalți parlamentari prezenți la conferința de presă au fost de comun acprd că vor vota în bloc moțiunea de cenzură.

Este clar că nu putem asista impasibili la tot ce se întâmplă acum pe scena politică. Cine este acum la conducerea Guvernului nu ne mai reprezintă, funcția de prim-ministru nu este o funcție aleasă prin vot uninominal, este o funcție pe care cu onoare ți-o acordă un for statutar al partidului și pe care este posibil să nu o mai ai, însă acest lucru trebuie făcut cu demnitate. Eu sunt obligată, prin încrederea acordată de electoratul giurgiuvean, să votez viitoarea moțiune de cenzură și de aceea voi vota moțiunea împotriva a ceea cea mai rămas din Guvernul Grindeanu, a declarat deputatul Elena Dinu.

‘În celași context, senatorul Cristian Marciu a spus: Cu siguranță voi vota moțiunea de cenzură. Îl susțin pe președintele partidului, Liviu Dragnea, și susțin conducerea centrală a partidului, Programul de guvernare. Voi susține Guvernul nou care va conduce destinele României în continuare.

Un apel la continuitate și stabilitate a făcut și deputatul Andrei Alexandru: Vă spun cu subiect și predicat că voi vota această moțiune de cenzură pentru a opri această criză și dintr-un respect pentru cei care m-au trimis în Parlament, și anume giurgiuvenii care cred în noi și în Programul de guvernare, votez pentru continuitate, pentru stabilitate, a încheiat deputatul Andrei Alexandru.

