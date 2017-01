Care era situația drumurilor naționale și a autostrăzilor , astăzi, 6 ianuarie, la ora 19.00

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la ora 19:00, din cauza zapezii si a viscolului, sunt inchise urmatoarele sectoare de drumuri nationale:

A2 BUCURESTI – CONSTANTA SI A4;

JUDETUL BUZAU:

• DN 2(E85) – cu exceptia sectorului Buzau – Spataru, unde exista restrictie de 7,5 tone;

• DN 2B BUZAU – BRAILA;

• DN 22 RAMNICU SARAT – BRAILA;

• DN 2C BUZAU – SLOBOZIA;

JUDETUL VRANCEA:

• DN 2N BOGZA – DUMBRAVENI;

• DN 23A GOLOGANU – CIORASTI;

• DN 23B MAICANESTI – CIORASTI;

JUDETUL BRAILA: TOATE DRUMURILE NATIONALE

• DN 2B ;

• DN 22 ;

• DN 21;

• DN 23;

• DN 22B – DIG;

JUDETUL CALARASI: TOATE DRUMURILE NATIONALE

• DN 3;

• DN 3A;

• DN 3B;

• DN 4;

• DN 21;

• DN 31;

• DN 41;

JUDETUL CONSTANTA: TOATE DRUMURILE NATIONALE

• DN 3;

• DN 22;

• DN 2A;

• DN 3C;

• DN 39;

• DN 38;

• DN 22C;

• DN 22A;

• DN SECUNDARE CATRE STATIUNI (39D, 39C; 39B; 39A);

JUDETUL IALOMITA: TOATE DRUMURILE NATIONALE

DN 21;

• DN 2C;

• DN 2;

• DN 2A;

• DN 1D;

• DN 21A;

• DN 3B;

• DN 3A;

JUDETUL GALATI:

• DN 24D TULUCESTI – LIMITA VASLUI;

• DN 22B – DIG;

• DN 25 SENDRENI – HANU CONACHI;

JUDETUL ILFOV:

• DN 2 (E85);

• DN 4;

• DN 3 BRANESTI CATRE CALARASI (KM 20-25);

JUDETUL TULCEA:

• DN 22(E87) MACIN – TULCEA CATRE CONSTANTA;

• DN 22E GARVAN – I.C.BRATIANU;

• DN 22D MACIN – HORIA – CIUCUROVA – DOUA CANTOANE;

• DN 22A CATALOI – TOPOLOG – LIMITA JUDETUL CONSTANTA;

• DN 22F NALBANT – HORIA;

JUDETUL VASLUI:

• DN 26 MURGENI – LIMITA GALATI;

Drumuri cu restrictie pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone:

JUDETUL VRANCEA:

• DN 24 TISITA – COSMESTI;

JUDETUL BUZAU:

• DN 1B BUZAU – LIMITA PRAHOVA;

• DN 2(E85) BUZAU – SPATARU;

JUDETUL GIURGIU:

• DN 5B GIURGIU – GHIMPATI;

JUDETUL GALATI:

• DN 24

• DN 25

• DN 25A

• DN 26

• DN 26A

• DN 2B

• DN 22B

SITUATIA PE CAILE FERATE

Circulatia feroviara se desfasoara in conditii de iarna, iar vineri la ora 16:30 erau anulate 79 de trenuri de calatori din totalul de 1.774 de trenuri/zi, potriivit CFR. Pe regionalele de cai ferate Bucuresti, Craiova, Iasi si Constanta ninge viscolit, iar vizibilitatea este sub 20-500 de metri. Stratul de zapada masoara intre 10 si 50 de centimetri, sulurile de zapada formate sunt de 40 de centimetri, iar temperatura in sina a ajuns la minus 3 – minus 11 grade.

Un numar de 795 de angajati ai CFR SA executa actiuni de deszapezire, iar 18 pluguri intervin la Videle, Lehliu – Sarulesti Fir 2, Urziceni, Piatra Olt, Rosiori Nord, Depourile Adjud, Buzau, Galati, Constanta – Mangalia, Tulcea Oras, Fetesti – Ciulnita Fir II, Fetesti – Tandarei Fir I, Medgidia – Baia Dobrogei, Slobozia Veche – Andrasesti.

Pe regionala Galati, este interzisa circulatia cu automotoare si DHC, iar pe Constanta se circula cu locomotive diesel. Sectii unde trenurile circula tractate cu locomotive Diesel sunt: Rosiori Est – Turnu Magurele, Alexandria – Zimnicea, Banu Maracine – Caracal, Caracal – Malu Mare – interzis cu LE (locomotive electrice), Buzau – Faurei fir I si II, Draganesti Olt – Caracal fir I si II – 50 km/h.

„Pasagerii sunt rugati ca inainte de plecarea la drum sa se informeze telefonic la Gara CFR din localitatea de plecare pentru informatii actualizate despre mersul trenului cu care intentioneaza sa calatoreasca sau sa verifice tabelele de sosire/plecare, actualizate din minut in minut pe site-ul www.cfr.ro (…). Daca sunteti deja in tren accesati de pe laptop sau mobil www.cfr.ro apoi Trenul meu ( htp://www,cfr.ro/index.php/cauta-tren) , introduceti numarul exact al trenului în casuta indicata si click pe Informatii tren. Obtineti informatii în timp real despre ce statie urmeaza, daca aveti sau nu întârziere, minutele de stationare în urmatoarea gara și timpul estimat de sosire”, recomandă CFR S.A.

Trenurile de metrou care circula pe Magistrala 2 au inregistrat vineri intarzieri de maximum zece minute, din cauza unei defectiuni survenite la calea de rulare in statia Piata Sudului, in prezent circulatia pe respectivul tronson revenind la normal, a informat Metrorex.

“Astazi, 6.01.2017, orele 13:30, in statia de metrou Piata Sudului, a fost sesizat miros de fum. Astfel, echipele de interventie Metrorex s-au prezentat imediat la fata locului. Acestea au constatat deteriorarea (conturarea) din cauza umiditatii si a conditiilor din tunel (praf, alte reziduuri) a doi izolatori aflati intre sina si calea de rulare. Circulatia trenurilor s-a desfasurat cu intarzieri de pana la cel mult 10 minute, pe Magistrala 2, însa nu a fost oprita. La orele 14:39 interventia de remediere a fost finalizata, iar la acest moment circulatia pe M2 se desfasoara in conditii normale”, se arata intr-un comunicat al companiei.

Reprezentantii Metrorex precizeaza ca, pe durata actiunii echipelor de interventie, nu a fost necesara evacuarea calatorilor, acestia din urma nefiind pusi, in niciun moment, in pericol. Vineri dimineata, circulatia metroului a fost blocata pe tronsonul Brancoveanu – Berceni, in jur de 15 minute, din cauza unei avarii de ordin electric, au declarat, reprezentantii Metrorex.

„La ora 8:48, pe tronsonul Brancoveanu – Berceni a fost afectata circulatia, dar a fost redeschisa la ora 9:05. A existat o avarie de ordin electric de iluminat, care s-a rezolvat. Nu a fost din vina noastra, ci a distribuitorului de energie electrica”, au mentionat sursele citate.

(Jurnal)