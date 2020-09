*Rulaj de 30 milioane lei, sub media zilnică a anului

Majoritatea indicilor Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au încheiat în creştere prima săptămână de tranzacţionare a săptămânii, în ton cu evoluţiile pieţelor de acţiuni din Europa.

Valoarea tranzacţiilor a fost de 30,07 milioane de lei, sub media zilnică a acestui an, de 59,21 milioane de lei, în condiţiile în care, prin piaţa and #171;deal and #187; nu a fost realizată nicio tranzacţie.

În raportul zilnic al societăţii, echipa de la Prime Transaction a notat: ‘Începutul săptămânii a fost pozitiv pentru majoritatea indicilor BVB.

