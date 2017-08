Bâlciul „negru” continuă cu un alt incident: un copil de șase ani s-a accidentat, aseară, într-o „comedie”!

Evenimentele neplăcute continuă să se întâmple în Bâlciul de Sfânta Maria găzduit de municipiul nostru. După ce, în urmă cu două zile, o tiribombă se rupea și rănea câteva persoane, din fericire, nu grav, un nou incident s-a petrecut în seara de duminică, 13 august. O fetiță în vârstă de șase ani s-a rănit la picior după ce „bunjee jumping”-ul în care se dădea a cedat.

Contactată telefonic, mama fetiței, aflată încă în stare de șoc după cele întâmplate, a povestit, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, filmul evenimentului:

„Am fost șocată când mi-am văzut copilul jos. Nu s-a rupt chinga, cum eronat au prezentat alte publicații, ci s-a desfăcut cumva de sus, de unde era agățată. A fost o fracțiune de secundă când mi-am văzut copilul jos, pentru că în secunda imediat următoare cei care manevrau aparatul au prins la loc chinga, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Mai mult, au venit la noi și spuneau într-una „e bine fetița, nu? N-are nimic copilul…” ca și cum voiau să inducă faptul că nu s-a întâmplat nimic. Ei nici măcar nu au așteptat să vină autoritățile, din contră, au început să spună că este vina tatălui, că ar fi tras-o prea tare. Eu le-am spus că, dacă tatăl o trăgea prea tare, copilul poate nu se mai ridica de jos. Fata s-a ridicat conștientă, de jos, și a spus că o doare piciorul. S-a speriat, vă dați seama, că acea chingă s-a desfăcut în partea dreaptă, și s-a lovit de marginea trambulinei, și pe urmă a aruncat-o în partea cealaltă, a tras-o spre stânga și a căzut la picioarele unui domn”, ne declara mama copilului.

Acum, conform spuselor sale, fetița este bine, are doar o contuzie ușoară la picior, dar se plânge în continuare de dureri,astfel că părinții probabil vor continua investigațiile medicale. Cât despre următorii pași, mama copilului ne-a mai declarat:

„Nu știu dacă voi face plângere penală, pentru că eu nu am pretenții de daune morale. În schimb, vreau să fac sesizări la ISCIR și la OPC, poate se vor sesiza și domnii să ia măsuri altă dată, când mai vin în localitatea noastră asemenea parcuri de distracții, să aibă totul în regulă, cu toate că am înțeles de la domnii de la Poliție că ar fi avut toate avizele la zi, dar nu știu cât de ok erau…Cert este că pe viitor îmi doresc să nu se mai întâmple și cu alți copii ce s-a întâmplat cu fetița mea. Eu acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că este fata bine…Poate, pe o parte, este și vina mea, că am lăsat-o să se dea în chingile alea, dar se mai dăduse și la prânz, și nu fusese nicio problemă. De altfel, eu i-am spus clar că nu o las în chestiile acelea din aer (parașute, avioane etc), dar cred, totuși, că ar fi trebuit făcute niște mici verificări, numai că nimeni nu făcea asta, din contră, băgau copiii unul după altul, pe bandă rulantă…”, ne mai preciza mama fetiței.

Din primele informații, primite de la directorul Direcției Poliției Locale Giurgiu, Lazăr Ciobanu, societatea comercială care deținea „bunjee jumping”-ul unde s-a petrecut incidentul este din Giurgiu.

Vom reveni cu amănunte, pe măsură ce acestea ne vor fi furnizate.

(Jurnal)