Pe data de 14 septembrie ar trebui să sune clopoțelul pentru peste 30.000 de elevi din tot județul. Doar că, în bănci, vor ajunge circa un sfert, adică elevii din ciclul primar, de la clasele a opta și a XII-a. Restul, conform deciziei Inspectoratului Școlar Județean, vor urma cursuri on-line. Cu o săptămână înainte de începerea cursurilor, pregătirile sunt, peste tot, în toi.

O primă unitate școlară la care au poposit reporterii publicației noastre este Liceul Tehnologic „Ion Barbu” din municipiu, instituție în cadrul căreia funcționează și Școala Gimnazială „Savin Popescu” Giurgiu. Ambele unități școlare sunt conduse de prof. Mihaela Cîrjaliu, care, după cum ne mărturisea, a făcut toate demersurile pentru ca cei 210 elevi ce vor începe școala fizic (în bănci) să nu se expună vreunui risc. Mai mult, la intrarea în Școala gimnazială elevii au parte, pe lângă clasicul dispenser de dezinfectant, și de două lavoare, pentru spălarea mâinilor.

„Am început, odată ce am aflat că la Giurgiu se va învăța după scenariul galben, modificările. În primul rând, în clase. Am început înlocuirea băncilor de două persoane, cu bănci de o persoană.

Ne-am documentat și am căutat pe internet oferte pentru separatoarele din plexiglas, am trimis către Primărie ceea ce am găsit și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă. Suntem dotați cu măști și dezinfectanți, pentru cele 13 zile din luna septembrie având asigurate circa 10.000 de măști pentru elevi și pentru cadrele didactice”, ne spunea directorul unității de învățământ.

„Clasele vor fi organizate/grupe; o grupă de elevi va participa la cursuri fizic, cealaltă grupă online, cu excepția claselor de la învățământul primar, clasa a VIII a și clasele a XII a/XIII a; la aceste clase toți elevii vor participa fizic la cursuri). În fiecare sală de clasă vor fi instalate claculatoare/laptopuri conectate la internet și dotate cu camere audio-video, atfel încât elevii care nu sunt prezenți fizic, să participe la cursuri online, în același timp cu colegii lor. Diriginții vor identifica, la nivelul fiecărui colectiv, elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (ex. boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, imune / auto-imune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv). Aceștia vor reveni în școală, cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților. Pentru aceștia, părinții pot opta pentru școala online până la o reevaluare a situației.Sălile de clasă vor fi aerisite zilnic înainte cu 30 de minute de începerea cursurilor”, mai preciza Mihaela Cîrjaliu.

Una dintre probleme, conform celor precizate de directorul Liceului Tehnologic, este legată de faptul că în unitatea școlară sunt înscriși elevi din comuna Oinacu, localitate ce este trecută sub „cod roșu” în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri la mia de locuitori. Pentru aceștia, s-a luat decizia învățării on-line, chiar dacă elevii respectivi sunt în anii terminali de liceu.

(Jurnal)