Alin Guțu este noul director general interimar al Administraţiei Porturilor Dunării Fluviale S.A Giurgiu.

Acest post a fost declarat vacant ca urmare a punerii sub control judiciar a fostului director, Cristian Matei, și, totodată, a suspendării acestuia. Cristian Matei fusese trimis în judecată de către DNA pentru abuz în serviciu.

Până luni, 30 octombrie, conducerea APDF fusese asigurată de Maria Toader, directorul economic al unității.

În ultimii ani, Alin Guţu a mai ocupat funcţiile de director şi director adjunct în cadrul Direcţiei judeţene de Mediu şi Dezvoltare Rurală, aflată în subordinea Consiliului judeţean Giurgiu.

Contactat telefonic de „Jurnal Giurgiuvean”, proaspătul director interimar al APDF Giurgiu a declarat:

„E greu să spun care va fi primul proiect pe care l-aș pune în aplicare. Abia de astăzi (n. red – 31 octombrie) am intrat, efectiv, în pâine. Cert este că este mult de muncă! Am fost numit interimar pentru șase luni, în urma unui interviu la care a mai participat o persoană, un candidat din București. Au fost întrebări din legislația navală, am avut ceva de învățat, dar am reușit. Sunt conștient că va fi destul de greu să reabilitez imaginea APDF, după toate scandalurile în care a fost târâtă…cert este că voi încerca, în primele șase luni de interimat, să merg pe ideea accesării de fonduri europene, eu având experiență în acest sens!”, a mai declarat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, Alin Guțu.

(Jurnal)