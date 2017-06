Apa potabilă,  motiv de discordie între comunele Malu şi Vedea… La mijloc, prejudiciată de acest conflict, este SC APA SERVICE !

Cu puţin timp în urmă, primarul comunei Vedea, Marin Bălan, ne declara, extrem de indignat, că locuitorii comunei sale (circa o mie două sute de familii) ar putea rămâne fără apă potabilă, din cauza unor neînţelegeri cu furnizorul de apă (Apa Service), neînţelegeri gene-rate, spunea el, din cauza conducerii Primăriei comunei învecinate, Malu.

Primarul Marin Bălan se teme pentru sănătatea locuitorilor

„Vin cei de la Apă ( n.red. – SC Apa Service) să îmi ceară bani…eu sunt în pericol să mi se oprească apa în comună, pentru că nu am cum să le dau eu…Ajung în puşcărie, că n-am nici un acord, nimic. Totul mi se trage din cauza comunei Malu, care i-a făcut proprietari pe tot, în loc de jumătate, cât ar fi trebuit. Au zis că ei sunt proprietari peste tot, şi-au angajat oameni, şi pe oamenii de la staţie i-au trimis acasă. Îmi rămân astfel 1200 de familii fără apă, căci comuna vecină mă ameninţă că îmi opreşte apa. Sunt copii mici, sunt bătrâni, comunitatea este îmbătrânită, iar eu nu pot să las oamenii fără apă. Nu pot nici să le dau lor bani… Eu m-am dus la domnul director, să le dau energia, pentru că eu plătesc toate dările: către Apele Române, către stat, către DSV, eu plătesc salariaţii, îmi plătesc defecţiunile pe care le am în reţea, mi le repar singur, şi ei vor banii. Le-am dus, da, banii de energie! În funcţie de cantitatea de apă consumată, se calculează energia, şi vreau să lucrăm în continuare aşa cum am lucrat şi până acum. Nu mă interesează ce înţelegere au cu Malu, pe mine reţeaua comunei Malu nu mă interesează. Eu le-am spus să nu umble pe proprietatea cuiva …am fost şi cu domnul Barbu (n.red- primarul Nicolae Barbu) la dânsul, i-am explicat situaţia. Au venit doar cu presiuni, să semnez contractul. Eu nu pot să semnez fără o şedinţă de consiliu local, pentru că nu e proprietatea mea. Acum merg la doamna prefect, că nu pot lăsa o comună întreagă fără apă…!”, ne-a mai declarat, telefonic, primarul comunei Vedea, Marin Bălan.

Ce explicaţie dă, în replică, APA SERVICE

În replică, cei de la APA SERVICE SA au trimis publicaţiei „Jurnal Giurgiuvean”, următoarea adresă: În legătură la situaţia difuzării de apă potabilă în comuna Vedea, facem următoarele precizări: Situaţia actuală trenează de aproape nouă luni, de când operatorul regional “Apa Service” SA facturează serviciile prestate către comuna Vedea (extragerea apei din izvoare, stocare, clorinare apă, pompare în reţeaua comunei), iar beneficiarul refuză să plătească facturile înaintate de către operator, deşi încasează bani de la populaţie.

Făcând un scurt şi necesar istoric, trebuie spus că în septembrie 2016 operatorului regional “Apa Service” SA i-a fost încredinţată operarea serviciului de apă şi canal, în comuna Malu, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sănătate asigurată prin apă curată”. Atunci, autoritatea delegată (ADI) a făcut act adiţional la contractul de delegare care iniţial a fost încheiat între reprezentanţii UAT-urilor ce a format operatorul în anul 2007, conferindu-i operatorului şi acest areal pentru a opera.

În 2002 localităţile Vedea şi Malu au făcut o investiţie legată de realizarea reţelei de apă potabilă, investiţie care acum se află pe teritoriul comunei Malu, fiind intabulată în cartea funciară ca aparţinând comunei Malu. În urma protocolului de predare primire din 2006, fiecare dintre localităţi ar fi trebuit să îşi împartă şi să îşi intabuleze, în mod clar, conform protocolului semnat, ceea ce le-ar fi aparţinut de drept, fiecăreia dintre ele, din întreaga investiţie care a fost făcută iniţial pe comuna Vedea ( din punct de vedere administrativ Malu fiind la acea vreme sat). Nu s-a petrecut aşa. Odată cu preluarea serviciului de apă şi canal la Malu, operatorul a primit în folosinţă infrastructura de apă şi canal, care cuprinde şi gospodăria de apă, staţie de pompare ş.a.m.d. şi care, cum spuneam, este intabulată ca făcând parte din domeniul public al comunei Malu. În consecinţă, am analizat, împreună cu factorii responsabili ai operatorului şi alături de Consiliului de administraţie, dacă există posibilitatea să livrăm apă neavând contract, pentru a nu lăsa populaţia din Vedea fără apă. Asta pentru că, în mod repetat conducerea Primăriei comunei Vedea a refuzat să negocieze şi să semneze orice act privind livrarea şi plata apei. Ulterior am solicitat şi am obţinut, de la ANRSC, un preţ care să includă doar captarea, tratarea şi transportul apei până la instalaţiile de livrare ale comunei Vedea, respectiv 1,5 lei/mc, dar tot nu am obţinut vreo înţelegere din partea conducerii comunei.

Şi astăzi ne aflăm în aceeaşi situaţie: livrăm apă dintr-un sistem într-altul, de la Malu la Vedea, fără contract de furnizare şi fără să încasăm vreun leu pe apa furnizată, deşi, pentru această apă Primăria Vedea percepe şi încasează bani de la populaţie comunei.

Mai precizăm că nu am întrerupt niciodată apa către comuna Vedea până săptămâna trecută, apoi am reluat livrarea peste câteva ore, după o înţelegere cu autorităţile administrative ale municipiului şi judeţului. Prin această înţelegere s-a stabilit ca termen ziua de joi, 8 iunie, când Consiliul local al comunei Vedea ar trebui să ia o hotărâre cu privire la încheierea unui contract de livrare a apei cu operatorul regional Apa Service” – se mai precizează în adresă.

Un conflict pe care probabil numai reprezentanţii statului ar putea să-l dezamorseze, prin nişte reglementări clare în privinţa plăţii acestui serviciu (apa potabilă a comunei) în mod echitabil de către cele două localităţi, furnizorul de apă, fiind în acest caz principalul prejudiciat în această situaţie creată. Cu siguranţă, strânşi la aceeaşi masă toţi factorii de răspundere implicaţi în acest caz, se va găsi o rezolvare. Publicaţia noastră nu face altceva decât să aducă la cunoştinţa opiniei publice un litigiu ce trenează de mai mulţi ani şi care trebuie rezolvat fără ca nimeni să nu mai fie prejudiciat în niciun fel.

(Jurnal)