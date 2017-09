ANCHETĂ! Fundaţia Judeţeană pentru Tineret – Giurgiu naşte suspiciuni încă de la înfiinţare

În cadru festiv, Prefectura Giurgiu a fost gazda înfiinţării Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Giurgiu. Deşi iniţiativa apariţiei unei asemenea asociaţii pare lăudabilă, prea puţini au fost cei interesaţi să afle cine conduce, de fapt, la nivel naţional, Fundaţia.

Este vorba despre preşedintele Ticu Plăcintă, personaj controversat, despre care, cu doar un an în urmă, presa naţională scria articole deloc elogioase. În anul 2016, site-ul ancheteonline.ro scria, despre acest individ, că, pe terenuri ale Fundaţiei pentru Tineret Bucureşti (al cărei lider este), ar funcţiona mai multe instituţii de învăţământ aparţinând comunităţii arabe, dar frecventate inclusiv de beizadele ale politicienilor din Capitală.

„(…) Trebuie precizat că şcoala libaneză din strada Vergului, sector 2, funcţionează pe terenul şi construcţia Fundaţiei pentru Tineret Bucureşti, unde a existat Clubul Universal, fiind vorba despre o unitate din patrimoniul ce a aparţinut UTC. Înţelegerea iniţială ar fi fost ca partenerii arabi (Nassar şi Melhem) să construiască pe terenul fundaţiei o clădire care să servească Şcolii libaneze, iar terenul să-l fi obţinut sub formă de chirie. Ar fi fost vorba despre un parteneriat între Fundaţia pentru Tineret şi Şcoala Libaneză. În cele din urmă, Nassar s-a dat la o parte, iar înţelegerea a fost parafată doar între Fundaţia pentru Tineret şi Samer Melhem, reprezentant al SC Universal Construct SRL. Interesant este faptul că denumirea firmei lui Melhem este preluată de la vechiul club al tineretului, Universal. Aici, Melhem, prieten al soţului Rodicăi Nassar, a preluat locaţia clubului tineretului din sectorul 2 şi l-a transformat în şcoală libaneză, sub denumirea de Bucharest Beirut International School.

Cine e Ticu Plăcintă

(…) Mai mult, Samer Melhem l-a luat ca asociat în firma SC Universal Construct SRL pe Ticu Plăcintă, preşedintele al Fundaţiei pentru Tineret Bucureşti. O afacere imobiliară foarte suspectă, pusă la cale de acest om de afacere arab şi administratorul unei averi imobiliare impresionante: patrimoniul UTC. De altfel, Ticu Plăcintă este cunoscut ca fiind omul arabilor, el deţinând, la un moment dat, funcţia de director general Spring Time, patronul fiind un alt om de afaceri libanez, extrem de puternic pe piaţa românească, Mohamad Murad. Plăcintă este acuzat că a plasat întreaga avere imobiliară a fostului UTC, sub administrarea unei firme private, controlate de fiul său, SC Tin Management Group. În acest context,Ticu Plăcintă ar fi urmărit penal de procurorii DNA. Totul se petrece în sectorul 2, unde sunt cunoscute tunurile imobiliare , gestionate din umbră, de fostul primar al sectorului 2, Neculai Onţanu. De aceste afaceri, sub umbrela reţelei arabe, nu este străin nici actualul primar interimar, Mihai Toader, cumnatul lui Nassar Nassar.”, scriau cu circa un an în urmă cei de la ancheteonline.ro.

Dincolo de afacerile devoalate de site-ul de investigaţii amintit, de menţionat este faptul că “tânărul” preşedinte al Fundaţiei are nici mai mult nici mai puţin decât circa 65 de ani!?

Suspiciuni, speculaţii…

Gura lumii spune că, de fapt, ideea înfiinţării unei Fundaţii pentru Tineret la Giurgiu ar viza Casa Tineretului. Despre construcţia începută în anii comunismului, s-a scris şi s-a vorbit mult, politicieni de toate rangurile transformând-o, fără pic de jenă, de la un mandate la altul, într-o marotă electorală. Cu puţin timp în urmă însă primarul Municipiului, Nicolae Barbu, anunţase faptul că respectiva clădire ar intra într-un proiect de reabilitare , de reconstrucţie, totul fiind suportat din fonduri europene. Şi, cel mai probabil, lui Plăcintă şi acoliţilor acestuia chestia asta le-a „mirosit” a afacere. Iată de ce sunt voci care susţin că Fundaţia, ar dori să pună mâna pe acest imobil, ce ulterior ar putea fi utilizat şi închiriat, la un moment dat, aşa cum s-a petrecut cu toate celelalte clădiri ale Fundaţiei, din Capitală. Deocamdată, toate acestea sunt simple speculaţii, dar sperăm ca timpul să nu ne dea dreptate…

(Anna Lincă)