Anca Stănişteanu: „Când te implici în politică, trebuie să o faci din convingere, nu pentru diverse avantaje de moment!”

La circa o lună distanţă de la alegerile din filiala PNL Giurgiu, cele spuse de noul preşedinte, Marin Anton, au început să prindă contur. O nouă echipă care promite pentru viitor, o echipă în care se îmbină, armonios, tinereţea cu experienţa, activitatea omului din mediul rural cu „şcoala” celor de la oraş. Astăzi, o primă provocare pentru „ramura” tânără a conducerii PNL Giurgiu.

Abia a împlinit 30 de ani, dar îşi doreşte să ajungă într-o funcţie importantă: aceea de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a Femeilor Liberale. De asemenea, a fost aleasă, la şedinţa Biroului Permanent Judeţean PNL de marţi, 30 mai, secretar general adjunct. Anca Stănişteanu, căci despre ea este vorba, ne-a acordat un interviu în exclusivitate, la „cald”.

R: – Proaspăt validată secretar ge-neral adjunct al BPJ al PNL şi candidat pentru funcţia de preşedinte al OFL. Nu sunt prea multe, pentru cei 30 de ani?

Anca Stănişteanu: – Din câte mă cunosc eu pe mine, nu, nu sunt prea multe, pentru că politica este un lucru pe care îl fac cu plăcere şi consider că, dacă am început o luptă, pot să o duc până la capăt. Niciodată nu m-am înhămat la ceva ce lăsa loc de interpretare, la ceva ce nu aş fi putut duce la bun sfârşit aşa cum trebuie.

R: – Care a fost primul contact cu politica giurgiuveană?

A.S. – Primul contact cred că a fost, nu ştiu… pe la vreo patru-cinci ani, când mergeam lângă tatăl meu la şedinţele Biroului Permanent Municipal, după care, în 1996, în campania pentru prezidenţiale, pentru domnul Constantinescu, iar, pe lângă tata, ca un căţeluş, să mai împart şi eu câte un pliant. Oficial, la 18 ani am intrat în PNL, şi aici am rămas.

R: – Este grea viaţa, pentru o femeie, într-un partid politic, pentru că se ştie că, de fapt, politica este apanajul bărbaţilor?

A.S. – Este mai grea, şi, mai ales, când eşti şi fata „cuiva”, este cu atât mai grea. Ai şi avantaje, şi dezavantaje.

R: – Cum este să fii „fata lui tata” în organizaţia PNL Giurgiu?

A.S. – Eu nu mă dezic de faptul că sunt fata lui Noruţ Stănişteanu. Încă, din câte ştiu eu, nu m-a dezmoştenit, şi nici eu nu l-am renegat. Sunt mândră că sunt fata lui, şi sunt mândră că i-am călcat pe urme în politică. Am fost şi ajutată, şi, probabil, cât va mai putea, tatăl meu mă va susţine şi mă va ajuta în continuare în ceea ce înseamnă viaţa politică. Însă, deciziile şi paşii pe care îi fac, îmi aparţin în totalitate!

R: – Care a fost reacţia lui Noruţ Stănişteanu în momentul în care i-ai spus că vrei să te implici activ în politică?

A.S. – Sincer? Mi-a spus să nu o fac, pentru că el ştie ce înseamnă viaţa politică, câte repercusiuni pot să fie, dar, ţinând cont că m-a văzut că sunt determinată să-i calc pe urme, a spus că mă va susţine cu tot ce va putea!

R: – Au fost repercusiuni asupra ta, din cauză că faci parte dintr-un partid aflat în opoziţie?

A.S. – Da! Au fost, poate încă mai sunt, dar asta nu m-a făcut să dau înapoi, şi nici nu îmi pun problema să merg la alt partid.

R: – Vei candida pentru preşedinţia Organizaţiei Judeţene a Femeilor Li-berale. Cum le vei convinge pe doamnele din PNL să îţi dea votul?

A.S. – În primul rând, prin echipa pe care o am lângă mine, prin cele pe care, de altfel, încerc să le aduc lângă mine. Aici vorbim despre femei integre, de carieră, care ştiu ce înseamnă politica, sau care, dacă sunt la început de drum, vor să activeze în acest partid politic, în adevăratul sens al cuvântului, şi să se implice. Va fi o muncă grea pentru că avem mult de lucru, de la reconstrucţia organizaţiei, până la vizibilitatea noastră ca şi organizaţie.

R: – Câte femei mai sunt acum în PNL Giurgiu?

A.S. – Destul de multe, dar încă mai trebuie să reactivăm multe dintre ele.

R: – S-au anunţat şi alte candidaturi?

A.S. – Oficial, nu, cred că sunt prima care anunţă.

R: – Va fi grea lupta pentru şefia organizaţiei?

A.S. – Greu, uşor, mie nu îmi este frică, şi mi se pare mai important, ţinând cont că suntem într-un partid liberal, să fie o competiţie, o concurenţă. Oricât de greu ar fi, nu o să mă dau la o parte!

R: – Care ar fi mesajul pe care l-ai transmite unei tinere ce vrea să intre în politică?

A.S. – Dacă îi place , şi dacă vrea cu adevărat să facă acest lucru, să o facă cu încredere, pentru că femeile trebuie să fie din ce în ce mai vizibile în această lume a bărbaţilor.

R: – Ai nevoie de nervi tari pentru a rezista printre bărbaţii din politică, mai ales printre cei din politica giurgiuveană?

A.S. – În mod cert, da! Pentru că sunt momente în care îţi laşi viaţa personală la o parte, mai ales ca femeie. Şi se ştie că tu eşti cea care calcă, cea care se ocupă de casă, de copii…iar politica îţi ocupă foarte mult timp, atunci când vrei să faci treabă, nu dacă te implici doar pentru avantaje de moment.

R: – Dintre colegii din PNL, ţi-a spus vreunul, până acum, „du-te la cratiţă, că locul tău nu e aici, în politică”?

A.S. – Nu! Încă nu! Vom vedea ce va mai fi, după ce mă voi fi implicat mai mult, în condiţiile în care îmi doresc şefia organizaţiei judeţene de femei. Dar, la cum mă cunosc eu, nu cred că vor avea ocazia să îmi spună acest lucru!

