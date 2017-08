Ameninţarea pestei porcine africane a demarat controalele DSVSA în târgurile din judeţ

Odată cu confirmarea cazurilor de pestă porcină africană în nordul ţării, s-a luat măsura, la nivel naţional, ca vânzările de porci în târguri şi oboare să fie sistate. În acest sens, Direcţiile Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentului din judeţe, deci şi din Giurgiu, au demarat o serie de controale în târguri şi oboare, pentru a verifica implementarea măsurilor transmise către autorităţile publice locale.

Astfel, duminică, 27 august, o echipă de inspectori ai DSVSA Giurgiu s-a deplasat în oborul de la Călugăreni, unde exista suspiciunea că se comercializează porci. Zvonul s-a confirmat, peste o sută de grăsunei, de toate vârstele şi greutăţile, fiind găsiţi de organele de control, spre vânzare, atât la comercianţii din zonă, cât şi cei veniţi aici din alte localităţi ale judeţului, ba chiar şi din judeţele învecinate.

Ca atare, s-a întocmit un proces verbal de constatare, urmând ca administratorul oborului, Consiliul Local Călugăreni, să fie sancţionat conform legislaţiei în vigoare – ne spunea directorul DSVSA Giurgiu, dr. Liviu Florescu. Contactat telefonic, primarul comunei Călugăreni, Marin Voinea, a declarat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”: „Din punctul meu de vedere, nu am comis nicio ilegalitate. Eu am primit adresă de la DSV, legată de pesta porcină africană, am înştiinţat crescătorii de animale din comună, am şi pus afişe, iar în Obor nu am acceptat să se intre cu purcei. Dar aici avem o problemă… că unii intră prin altă parte, şi, după cum cred că s-a constatat, vând undeva, în lateralul Oborului. Asta este! Să ne sancţioneze, dar cel mai probabil vom contesta în instanţă această sancţiune…!”, a mai spus, în încheiere, primarul Marin Voinea.

Fără a încerca să fim părtinitori, nu putem să nu recunoaştem faptul că primarul Marin Voinea este unul dintre cei mai îndârjiţi contestatari ai actelor ilegale ce se petrec de ani buni în târgul de la Călugăreni, declaraţiile acestuia despre comerţul ilicit dezvoltat aici, găsindu-şi deseori loc în paginile cotidianului nostru.

(Anna Lincă)