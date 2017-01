AGERPRES: Interviu BOMBĂ cu Codruța Kovesi despre Amnistie și Grațiere! ”Inculpații nu vor mai executa pedepsele, iar banii rămân în buzunarul lor!”

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, afirmă, într-un interviu acordat jurnaliștilor de la AGERPRES, că adoptarea unei legi privind amnistia sau grațierea unor fapte care sunt de competența DNA va influența lupta anticorupție, motivând că ‘inculpații nu vor mai executa pedepsele, iar banii rămân în buzunarul lor‘. „În același timp, am observat un atac sistematic din partea mai multor persoane trimise în judecată de DNA, cercetate de DNA, inculpați din dosarele noastre sau persoane care susțin aceste persoane și care, în mod sistematic, au atacat instituția, au atacat procurorii de caz, au atacat sistemul judiciar în ansamblu. Deci, asistăm la un asalt asupra justiției care are drept scop destabilizarea, decredibilizarea, intimidarea sau hărțuirea magistraților”, susține Kovesi.

Cât privește relația cu SRI, procurorul-șef al DNA spune că este una instituțională.

„Eu nu cred că instituțiile publice în România au fost înființate ca fiecare, în mod separat, să acționeze. E nevoie de colabor„, are. Așa cum inculpații se întâlnesc și se constituie de multe ori în grupuri organizate și se înțeleg cum să comită o infracțiune, așa și instituțiile statului trebuie să combată anumite fenomene infracționale colaborând”, explică Kovesi.

AGERPRES: Legat de aceste afirmații și acuzații, DNA a făcut dosare la cererea SRI sau a vreunui politician?

Laura Codruța Kovesi: Nu, doar în situația în care un politician a depus o sesizare scrisă la DNA, acel denunț, acea sesizare, acea plângere a constituit temei pentru deschiderea unui dosar penal. După cum am afirmat de atâtea ori și am spus în spațiul public, procurorii din DNA sunt independenți în activitatea lor. Ei decid ce soluții dau în dosare. Sigur, noi nu putem să decidem ce dosare deschidem. Dacă primim plângeri sau sesizări, suntem obligați să le înregistrăm și am anunțat întotdeauna câte dosare au fost deschise ca urmare a unor sesizări sau plângeri, câte dosare au fost deschise din oficiu și în niciun caz, nicio persoană din România nu poate să dea indicații procurorilor din DNA cum să soluționeze un astfel de dosar.

AGERPRES: Ultimele acuzații care vă vizează, apărute în spațiul public, spun că dumneavoastră și domnul Florian Coldea sunteți ofițeri ai unui serviciu secret străin. Cum comentați?

Laura Codruța Kovesi: Exclus acest lucru! Este o acuzație gravă și mincinoasă. Deci, nu este adevărat.

AGERPRES: Ați participat la evenimente private alături de politicieni? Sunt acuzații în spațiul public, lansate nu doar de Sebastian Ghiță, ci și de Elena Udrea.

Laura Codruța Kovesi: Aș face un comentariu general cu privire la toate aceste afirmații, pentru că este ciudat pentru mine să constat acum ce mulți prieteni am avut, bineînțeles, în ghilimele. În calitatea mea instituțională, de-a lungul timpului, am fost invitată la anumite evenimente organizate de șefi de instituții, organizate de instituții publice, organizate de ambasade, evenimente publice sau evenimente mai restrânse, la care eu am și participat. Am dat curs acestei invitații pentru că una din atribuțiile mele ca șef al DNA este și aceea de a reprezenta instituția. Deci, am participat la evenimente la care am fost invitată în calitatea mea instituțională și la care au participat, de-a lungul timpului, politicieni sau persoane care nu aveau dosare penale la acel moment, ulterior au avut dosare penale în DNA sau la alte instituții. Sigur, la astfel de evenimente, m-am întâlnit și cu persoane care erau investigate de către DNA, mai ales evenimente publice. Însă, eu la astfel de evenimente unde sunt invitată, nu pot să cenzurez lista de invitați. Nu pot să spun: ‘O persoană vine sau nu vine că eu sunt din DNA și persoana respectivă poate odată va fi investigată de DNA sau este investigată de DNA’. Dar acest lucru, faptul ca am participat la evenimente organizate de șefi de instituții sau de instituții publice, nu înseamnă că mă face prietenă cu acele persoane. Nu înseamnă că, dacă este o poză de grup sau o poză făcută la un anumit eveniment, eu sunt prietenă cu toate persoanele din acel grup. Eu nu am avut întâlniri private cu Sebastian Ghiță, nu am mers în concedii cu Sebastian Ghiță, nu am mers în excursii cu acesta. Nu am vorbit prin telefon sau prin mail cu acesta. Nu am participat la evenimente private organizate de el. Nu am fost și nu sunt prietenă și nici nu voi fi prietenă cu acesta.

AGERPRES: Dar la petreceri private sau de familie, așa cum se vehiculează în spațiul public?

Laura Codruța Kovesi: Cred că o să fie singura dată când o să comentez ce fac eu în timpul liber, pentru că ceea ce se întâmplă în spațiul privat al oricărui demnitar trebuie să rămână acolo. Însă, vă spun că la evenimente private, organizate de persoane care au dosare penale, au avut dosare penale sau care sunt investigate de DNA, nu am participat. Am participat la evenimente private organizate de șefi de instituții sau de reprezentanți ai unor instituții publice, dar nu la evenimente organizate în mod privat de Sebastian Ghiță sau de alte persoane pe care le cercetăm.

AGERPRES: Ați declarat anul trecut că nu ați fost, nu sunteți și nu veți fi prietenă cu inculpatul Sebastian Ghiță. Au existat întâlniri cu acesta, înainte ca el să aibă calitatea de inculpat?

Laura Codruța Kovesi: Nu a existat niciun fel de întâlniri private în niciun loc. Deci, repet, întâlnirile pe care le-am avut au fost la sediul unor instituții publice sau organizate de șefi ai unor instituții publice, nu am avut întâlniri private. Cred că este a treia oară când am spus și cred că, prin ceea ce am spus, am lămurit cu totul aceste subiecte.

AGERPRES: L-ați cunoscut pe fostul premier Victor Ponta într-o podgorie deținută de Sebastian Ghiță?

Laura Codruța Kovesi: Haideți să verificăm istoricul evenimentelor publice. Aș vrea să reamintesc că, în primăvara anului 2009, am lansat o carte care avea ca titlu „Arestarea preventivă”. Lansarea de carte a avut loc la Academia Română și vă rog să vă reamintiți că, în primăvara anului 2009, domnul Ponta a venit și a susținut un mic discurs la acea lansare de carte. L-am invitat pentru că era președintele comisiei din Parlament care discuta la acel moment proiectul Codului penal și al Codului de procedură penală. Vă reamintesc că, tot în aceeași perioadă, membri ai comisiei care făceau parte din acest grup de parlamentari care dezbăteau proiectele celor două coduri au fost invitați și la Parchetul General. Este tot un eveniment public deci, ca atare, nu putem spune că în anul 2009, dacă a venit la susținerea publică a unei cărți publicate de mine și a ținut chiar un discurs, nu ne-am cunoscut. Sunt și poze în spațiul public când ne-am văzut. Cred că am răspuns la întrebare — când ne-am cunoscut.