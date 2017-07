Centrul de recreere și dezvoltare creativă ALBINUȚA – locul în care fiecare adult își retrăiește copilăria

Într-un oraș în care tot mai mulți deschid cârciumi și buticuri la care se vinde „pe datorie”, o tânără a avut curajul să facă un pariu cu ea însăși, și, pe deasupra, să îl și câștige.

În centrul municipiului, pe strada Petre Ghelmez, o căsuță cochetă din care răzbat râsete de copii atrage atenția. Gardul, viu colorat, arată ce este dincolo de poartă: Centrul de Recreere și Dezvoltare Creativă „Albinuța”. Centrul este condus de o tânără „albinuță”, Liana Negoiță, ajutată de alte câteva „ajutoare de albinuță” care au grijă de cei mici. Totul a început, efectiv, din luna ianuarie a acestui an.

„Ideea mi-a venit într-o zi, iar proiectul întreg pentru start up, denumit „Antreprenoriatul – oportunitate pentru un viitor mai bun!”, a fost scris într-o săptămână. Am depus documentația, și am câștigat cei 25.000 de euro pentru finanțare. Am făcut cam tot ce vedeți în căsuță: mobilier pentru copii, aparatură (play station, karaoke, videoproiector). Din fondurile proprii am achiziționat piscina cu bile, dar și „gonflabila”, cele două mari atracții pentru cei mici!”, ne mărturisea Liana Negoiță.

Pe timpul verii, acolo funcționează, în principal, un loc de joacă și party kids, dar planurile sunt ca, din toamnă, mai exact de când încep cursurile, să se pornească și „sectorul” after-school.

La momentul vizitei noastre la ALBINUȚA, tocmai era în toi petrecerea aniversară a unui puști de șase ani, Andrei, care, de altfel, vine de ceva timp să se joace la centru.

„Comparativ cu alte centre, noi nu impunem un număr minim de copii pentru o petrecere. Vor părinții să facă petrecere cu doi copii, doi copii vor fi primiți; vor cu 20, 20 primim! Ce le oferim, de asemenea, în plus celor mici sunt jocurile interactive, astfel că îi scoatem, pentru perioada în care sunt aici, de lângă toate acele gadgeturi”, a mai spus „albinuța-șefă!”.

Proiectul ALBINUȚA este derulat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa Prioritară 3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor” Domeniul Major de Intervenție 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

„Odată cu demararea activității de after-school, pe lângă programele obișnuite de jocuri interactive, ne dorim să le oferim celor mici cursuri de limba engleză, cursuri de pictură și alte activități asemănătoare. De asemenea, vom continua petrecerile personalizate, în care personaje îndrăgite din desenele animate vor veni în mijlocul celor mici, pentru a se juca împreună”, ne mai spunea Liana Negoiță.

Am lăsat gașca de „albinuțe” să petreacă, exact în momentul în care pleca Fetița Zurli și apărea, în pragul căsuței ca desprinse din povești, Minnie Mouse, spre încântarea celor șase pici care luau parte la aniversarea micului Andrei.

(Jurnal)