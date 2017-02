Afecţiunile ”campioane” pe care giurgiuvenii le reclamă în această perioadă la medic. Ce ne recomandă doctorul…

Cu prilejul unei recente întrevederi cu medicul specialist în medicina de familie, dr. Mădălina Mina, care este şi colaboratoare a publicaţiei ”Jurnal giurgiuvean”, am dorit să aflăm de la aceasta cu ce probleme de sănătate se confruntă giurgiuvenii în această perioadă în care iarna se pare că încă nu are de gând să se dea ”bătută”. Aşa am aflat că afecţiunile cetăţenilor din ultimele săptămâni se încadrează în două categorii: boli cronice cu evetualele acutizări din cauza vremii reci şi bolile acute sezoniere de origine infecţioasă.

Bolile cronice acuzitaze din cauza frigului sunt în special cele din sfera respiratorie: Astmul bronşic şi BPOC-ul (Bronho-pneumopatie obstructivă cronică), accentuate de aerul rece prin constricţia (n.red.: reducere a dimensiunilor unui organ cavitar, a unui vas sanguin, a unui sfincter ca urmare a contracţiei muşchilor constrictori) pe care acesta o provoacă la nivelul căilor respiratorii. Consecutiv, secreţiile bronşice se vor elimina cu dificultate, existând un risc mai mare de suprainfectare cu bacteriile şi virusurile sezoniere, unul dintre cele mai de temut virusuri fiind cel gripal.

Tocmai acesta este motivul pentru care pacienţii cunoscuţi cu boli cronice respiratorii sunt sfătuiţi ca la începutul toamnei (octombrie-noiembrie) să efectueze vaccinul antigripal şi, pe cât posibil, să limiteze perioadele de interacţiune cu aerul rece, ne-a declarat dr. Mădălina Mina.

Cealaltă categorie de boli cronice acutizate iarna despre care domnia sa ne-a vorbit o reprezintă bolile cardio-vasculare, în special Hipertensiunea Arterială şi Arteriopatia periferică. Frigul are efect vasoconstrictor asupra vaselor periferice (este motivul pentru care ni se albesc şi, ulterior, învineţesc mâinile din cauza frigului), iar această scădere a diametrului duce la creşterea presiunii în vase, la o circulaţie mai lentă a sângelui şi la predispoziţia spre formarea de trombi. Este esenţial pentru toţi pacienţii cu boli cronice, în special cei vârstnici, să se îmbrace corespunzător vremii, cu haine din fibre naturale (lână, bumbac) în mai multe straturi, pentru a menţine temperatura corpului cât mai aproape de normal, ne-a mai spus colaboratoarea noastră.

În ceea ce priveşte bolile infecţioase, ni s-a precizat că cele mai cunoscute sunt guturaiul, rino-faringitele, amigdalitele, sinuzitele, otitele şi, rareori, pneumoniile, acestea fiind datorate contactului cu virusurile circulante în sezonul rece, uneori complicate cu suprainfecţii bacteriere.

Simptomatologia bolilor infecţioase amintite variază de la tuse, strănut, febră moderată, transpiraţii (în special în zona capului), secreţii nazale, dureri de cap în zona frunţii, până la junghi toracic, febră înaltă şi frisoane. Tratamentul pentru formele uşoare ale acestor afecţiuni constă în reducerea febrei, hidratare şi odihnă, iar în formele mai severe este posibil să fie necesar şi un tratament antibiotic, dar numai la recomandarea medicului.

Întrebată care sunt măsurile de protecţie recomandate împotriva afecţiunilor sezoniere, dr. Mădălina Mina a subliniat igiena persoanei şi a spaţiului în care aceasta locuieşte, utilizarea unui şerveţel atunci când se strănută, spălarea mâinilor cu apă şi săpun după utilizarea spaţiilor comune şi, obligatoriu, evitarea colectivităţilor când suntem răciţi pentru a nu răspândi boala. Esenţială, bineînţeles, în cazul gripei, este şi vaccinarea cu vaccin antigripal.

Teodora Nicolau