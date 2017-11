Modificarea Codului fiscal prin care impozitul pe venitul salarial ar urma să scadă de la 16% la 10% dă o lovitură cruntă în primul rând administraţiei locale în frunte cu primarii care provin din sânul partidului de guvernământ.

Explicaţia este simplă: administraţia locală va fi cea mai afectată de reducerea de taxă, în condiţiile în care 71% din impozitul pe venitul salarial se face venit la administraţia locală. „Ar fi o lovitură foarte mare pentru toate comunităţile”, s-a plâns încă de luni primarul general al Bucureştiului Gabriela Firea.

În cadrul consultărilor care au avut loc marți, la Palatul Victoria, Guvernul a propus primarilor cresterea cotei defalcate din impozitul pe venit de care beneficiaza municipiile de la 41,75%, cat este in prezent, la 43%, in contextul in care Executivul are în vedere reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, ceea ce ar duce la scăderea veniturilor autorităților locale. Vor fi însă și măsuri “de compensare”, în sensul că procentul din impozitul pe venitul salarial vărsat comunităţilor locale va creşte. Dar este vorba doar de o promisiune, și nicidecum de ceva sigur.

Reducere de venituri

O reducere de la 16% la 10% a impozitului pe salarii presupune, fără calcule sofisticate, cel puţin într-o primă etapă, o reducere cu peste o treime a veniturilor statului din impozitul pe venitul salarial. Deci, o reducere proporţională a veniturilor bugetului local.

În cazul judeţelor, impozitul pe venitul din salarii se duce în proporţie de 41,7% la localităţi, 11,2% la bugetul judeţelor şi 18,5% se reîmparte, teoretic, pentru cei mai săraci. Şi în cazul acestora, reducerea veniturilor statului din impozitul pe venitul salarial înseamnă o reducere proporţională de venituri.

Anul trecut bu­ge­tul general con­soli­dat a obţinut din im­pozitul pe venitul salarial 27,7 mld. lei şi aproape 20 mld. lei din aceşti bani au mers către adminis­traţia locală, care a avut venituri de aproape 60 mld. lei, în scădere cu 3% faţă de anul precedent – prima scădere de după criza din 2009.

Dacă impozitul pe venitul salarial scade de la 16% la 10% atunci, teoretic, bugetul pierde, pe coordonatele din 2016, 10 mld. lei (nu vorbim aici de ipoteza că ar creşte angajările etc.), iar administraţia locală, automat, pierde şi ea cam 7 miliarde de lei din veniturile certe. Iată motivul pentru care primii supărați de modificarea Codului Fiscal sunt primarii de localități.

(Jurnal)