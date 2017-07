În Luna iulie ”sărbătorim” Ziua eliberării fiscale! Știți câte luni pe an munciți pentru a plăti taxele la stat?

Până în luna iulie am muncit pentru stat. De luna aceasta însă muncim pentru noi! Sau cel puţin așa am putea spune, dacă am calcula cât le-ar lua românilor să plătească toate taxele simultan.

România are unul dintre cele mai ridicate nivele ale taxării din Europa. Abia după ce fac jumi-juma cu statul, românii se pot bucura de banii lor. Tax Freedom Day, sau Ziua Eliberării Fiscale, este o dată simbolică.

Dacă am achita toate taxele deodată, ziua eliberării fiscale ar fi cea în care am termina de muncit pentru stat şi am începe să producem pentru noi. După taxele de salariu şi contribuţii, dacă adăugăm şi TVA-ul, ajungem undeva la 55% din veniturile sale complete pe care le-ar produce el. Ceea ce este o povară fiscală zic eu mare, susțin cei din Societatea pentru Libertate Individuală. Asta înseamnă că, anul acesta, primele 6 luni au fost dedicate plăţii taxelor. Abia din luna iulie suntem liberi!

„Un impozit, chiar dacă este de 10% la un venit foarte mic, e altfel perceput decât un impozit de 20-30% la un venit foarte mare. Şi aceasta este şi explicaţia pentru care o bună parte din populaţie resimte presiunea fiscală ca fiind destul de aspră”, explică Emilian Duca, consultant fiscal. România este printre primele locuri din Europa la nivelul taxării veniturilor.

Daniel Coman, jurnalist TVR declară: “Trăim, plătim. Este principiul simplu după care ne ghidăm în fiecare zi. Plătim TVA pentru toate produsele şi serviciile pe care le cumpărăm, plătim taxe şi impozite pentru toate proprietăţile pe care le deţinem, plătim accize dacă vrem să ajungem dintr-un loc în altul. Şi la final, este foarte important dacă statul, cu aceeaşi mână cu care primeşte, ne mai dă şi înapoi. Adică, dacă investeşte apoi în servicii pentru populaţie şi infrastructură”.



Doar locuitorii din Ungaria, Franţa, Norvegia şi Belgia sărbătoresc Ziua Eliberării Fiscale mai târziu decât românii, pentru că trebuie să muncească mai mult ca să plătească taxele.

(Jurnal)