A început Tabăra Salvatorilor din Apă…Primele demonstrații au și avut loc!

Peste 40 de voluntari din 12 județe și municipiul București participă în această perioadă la cursurile Workshopului Internațional de salvare din apă și prim –ajutor, editia a IV-a, organizat de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania si Filiala Giurgiu, intre 31 iulie – 08 august 2017, (editia a-lV-a).

Deschiderea oficiala a avut loc luni, 31 august, in prezenta reprezentantilor conducerii SNCRR, a autoritatilor locale si judetene si a colaboratorilor de la Sofia, Crucea Rosie Bulgaria. Pe perioada workshopului, participanții vor invăța tehnici de salvare din apa curgatoare si bazine, de conducere a barcilor cu motor, notiuni de comunicare si semnalizare la distanta, vor asista si participa la demonstratii de prim-ajutor, ajutor psihologic, atat la Dunare cat si in cadrul complexului Riviera. Dincolo de programul de pregatire, participantii vor face o vizita in oras la cateva obiective si vor interactiona cu comunitatea care îi gazduieste.

Ieri si astazi (1 si 2 august) atelierele s-au desfasurat la Dunare, la fel va fi si maine, 3 august, urmand ca de vineri, 4 august,voluntarii sa participe la cursuri de scufundari sustinute de scafandrii ISU Giurgiu, la piscina din cadrul complexului, la ateliere de prim -ajutor si salvare din apa-piscina, dar si la o demonstratie PA intr-un parc mare din municipiu (Mihai Viteazu).

Workshopul se va incheia pe data de 8 august, dupa ceremonia de inmanare a certificatelor de absolvire din seara de 7 august tuturor participantilor din Arges, Arad, Braila, Buzau, Caraș, Dambovita, Dolj, Bucuresti sector 3, Ilfov, Mehedinti, Vrancea, Giurgiu.