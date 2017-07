Sorin Grindeanu insinuează întâlniri de taină cu pesediști din mai multe județe, printre care și Giurgiu…

Sorin GRINDEANU: „Mă voi întâlni în continuare cu toți cei care doresc, fie că sunt din Timiș, Teleorman sau Giurgiu!”



Fostul premier a precizat că sunt adevărate informațiile apărute în presă legate de întâlniri pe care le are cu „colegi și prieteni din PSD”. Fostul premier, a făcut această marturisire pe pagina sa de facebook.



Ca să recapitulăm, de vină pentru că nu toată lumea îl ridică-n slăvi pe Liviu Dragnea sunt: „sistemul” (destul de vag, probabil nu cel cu care juca chiar Dragnea tenis), George Soros (care are acum, pare-se, drept unică preocupare să-l deranjeze pe încă-președintele PSD), presa ostilă (peste care merge ANAF-ul inopinat, cum altfel) și un pic, dar doar un pic, programul de guvernare – scrie Grindeanu pe ” instrumentul ” său de socializare și continuă : Da, țineți minte, acel document ridicat la rang de Adevăr Suprem pe când Guvernul Grindeanu era „evaluat”, dar care acum e modificat aproape zilnic pe ici-colo, prin părțile esențiale. Am avertizat în repetate rânduri că stabilitatea și predictibilitatea sunt primordiale, dacă vrem să păstrăm încrederea investitorilor. Vă dau un singur exemplu, ca să înțelegeți ce a făcut Liviu Dragnea prin declanșarea crizei politice de luna trecută: ultima licitație pentru titluri de stat cu scadența la 10 ani s-a inchis la dobândă de 3.98, sensibil mai mare decât precedenta, de 3.68. Adică, din cauza deciziei unui singur om, toți românii au de pierdut: toți va trebui să scoatem bani din buzunarele noastre ca să plătim dobânzi mai mari. Cât despre informațiile apărute în presă legate de întâlniri pe care le am cu colegi şi prieteni din PSD, da, sunt adevărate. Şi mă voi întâlni în continuare cu toți cei care doresc, fie că sunt din Timiş, Teleorman sau Giurgiu, pentru că sunt şi voi rămâne pesedist, unul preocupat de viitorul partidului din care fac parte de 21 de ani.

Ar fi interesant de aflat cu ce pesediști din Giurgiu s-a întâlnit sau se întâlnește fostul premier, având în vedere faptul că social democrații giurgiuveni au dovedit că îi sunt fideli liderului lor, Niculae Bădălău, care la rândul său este, probabil, la acest moment cel mai apropiat de președintele partidului , Liviu Dragnea. Sau nu este decât o ”jordie” băgată prin gard, menită să semene suspiciune , inflamând diversele grupări din cadrul PSD.



(Jurnal)