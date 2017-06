Acuzații grave în cazul copilului accidentat în timp ce se dădea cu tiroliana

„ O fată de 12 ani din județul Giurgiu, plecată într-o excursie cu clasa, în județul Călărași, a căzut de la câțiva metri înălțime, în timp ce se dădea cu tiroliana. Copila a suferit o fractură de coccis. Grav este că nu a ajuns la spital imediat. Diriginta clasei și cel care îi supraveghea pe copii în timp ce foloseau tiroliana au considerat că nu este nevoie să sune la 112. Abia după câteva ore, fetița, care acuza dureri puternice, a fost dusă de mama ei la Spitalul „Marie Curie” din Capitală, unde medicii au internat-o. Mai mulți copii din Giurgiu au plecat prin programul „Școala Altfel” în Călărași. Aceștia s-au dat mai bine de jumătate de zi în tiroliană.Apoi, când fetița s-a dat, a căzut de la doi metri și s-a lovit. Potrivit unor surse, profesoara a contactat o firmă, prin care s-a organizat deplasarea. Iar această firma nu i-ar fi cerut proprietarului tirolianei documentele de funcționare a instalației. În momentul în care a aflat cum stau lucrurile, mama fetei a depus trei plângeri penale: împotriva dirigintei, împotriva firmei care a organizat excursia și împotriva celui care deține domeniul de agrement din Călărași”. Astfel sună știrea difuzată de postul de televiziune PRO TV în seara de 14 iunie, sub titlul „A căzut de la câțiva metri înălțime în timp ce se dădea cu tiroliana. Ce a pățit eleva aflată în excursie cu clasa”.

Contactat telefonic, pentru a comenta acuzațiile aduse, inspectorul școlar general Gigi Oprișan a declarat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”:

„Neoficial, am înțeles că excursia cu pricina a fost organizată de către părinții copiilor, pe data de 1 iunie. Școala la care învață fata, Școala nr. 7, nu are nicio implicare în acest eveniment, așa că nu văd motivul pentru care se aduc acuzații cadrului didactic. De altfel, din ce am înțeles eu, diriginta clasei (a șasea, din câte știu) a mers în calitate privată. Pe de altă parte, întreaga excursie, repet, a fost organizată în particular, fără implicarea școlii, fără acordul conducerii școlii și nici a inspectoratului școlar al județului. Nouă, personal, Inspectoratului, nu ne-a fost adus la cunoștință incidentul”, a mai precizat Gigi Oprișan.

Firma din București, organizatoarea excursiei, avea contract cu acel complex din Călărași, cert este că cei de acolo s-au implicat în acordare primului ajutor, ne spunea și directorul Școlii nr. 7, Mircea Gemescu. De altfel, acesta a mai precizat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, că situația școlară a fetei a fost încheiată, ținându-se cont de problema apărută, astfel că eleva nu va pierde anul școlar.

