Vineri, 20 ianuarie, a avut loc prima conferință de presă organizată de ALDE Giurgiu după numirea copreședintelui formațiunii, deputatul Toma Petcu, în funcția de ministru al Energiei. Conferința a fost susținută de copreședintele Organizației Municipale a partidului, Alexandru Vladu și de purtătorul de cuvânt, Ionel Muscalu.

Este un an important pentru noi, prin faptul că am reușit ceea ce ne-am dorit – să avem un om în Parlamentul României și iată că aceeași persoană face parte și din Guvernul României. Este vorba, bineînțeles, despre colegul nostru Toma Petcu, care a înregistrat un succes personal, dar acest succes este și unul al echipei noastre, pentru că toți am muncit în cele două campanii să facem cunoscută ALDE pe plan local. Noi am avut o întâlnire a Biroului Permanent Județean și săptămâna trecută, la care a participat și domnul Toma Petcu și în care am incercat să nu uităm ce s-a întâmplat în campania electorală trecută, să vedem care sunt plusurile și minusurile în activitatea noastră politică, drept pentru care, timp de două săptămâni, fiecare reprezentant, atât la municipiu, cât și la județ, va face o analiză acestei activități și vom încerca să îmbunătățim lucrurile acolo unde chiar avem probleme.

La municipiu, suntem Organizația numărul 1 pe țară și singura care a bătut PNL, iar la județ suntem a doua Organizație pe țară, după Prahova. Așa cum am mai spus, deși avem rezultate pozitive, care ne bucură, nu ne îmbătăm cu apă rece. Se putea mult mai bine, a declarat Alexandru Vladu. Referindu-se la activitatea consilierilor locali ai ALDE Giurgiu, domnia sa a precizat: După cum ați văzut și dumneavoastră, am dovedit că nu suntem roboți, nu ridicăm mâna doar de dragul de a o face. Noi chiar citim acele proiecte, le analizăm și vedem care sunt problemele.

La rândul său, Ionel Muscalu a întărit cele spuse de colegul său: Într-adevăr, noi ne uităm pe acele proiecte de hotărâri, vedem în primul rând dacă sunt legale și, bineînțeles, oportune pentru cetățeni. Cred că vocea ALDE se remarcă în Consiliul Local, atât în ochii presei, cât și ai giurgiuvenilor. Nu sutem contra, dar vrem să arătăm că suntem parteneri cu drepturi egale, a mai spus Ionel Muscalu.