Joi, 27 august la ora zero, Staff-ul organizației PNL Giurgiu a dat startul Campaniei electorale pentru alegerile locale ce vor avea loc pe 27 septembrie 2020. Momentul a fost marcat în comuna Oinacu, unde candidatul liberalilor giurgiuveni pentru funcția de primar este Fabian Țîrcă, fost secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor.

Vorbindu-ne despre acțiunea de joi, de la miezul nopții, Fabian Țîrcă ne spunea: A fost un moment emoționant, având plăcerea să îi am alături de mine pe președintele organizației, europarlamentarul Dan Motreanu și pe prim-vicepreședintele PNL Giurgiu, deputatul Andrei Alexandru și nu în ultimul rând o serie de alți membrii PNL din organizația PNL Oinacu cât și o patrte din echipa mea. Evident că la ora 12 noaptea, oamenii se odihneau, așa că nu ne-am bucurat de o audiență numeroasă din partea locuitorilor comunei, mai ales ținând cont că a doua zi, vineri, era o zi în care majoritatea consătenilor mei mergeau la muncă. Ne-am mobilizat încă de la ora 22.00 am mers și am pus afișele electorale cu mine și dl. Dumitru Beianu, candidat la rândul său pentru postul de președinte al Consiliului județean Giurgiu.

Prezența liderilor PNL mi-au dat încredere și mie și echipei mele, urmând ă facem tot ce depinde de noi să câștigăm alegerile și să facem ce ne-am propus în comuna Oinacu – ne-a mai spus candidatul PNL Giurgiu, Fabian Țîrcă.

(Jurnal)